Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/komitet-874216821.html
Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС
Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС - 14.10.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об увеличении до пяти лет срока, по истечении которого участники... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:03+0300
2026-10-14T11:03+0300
финансы
россия
анатолий аксаков
нпф
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874216821.jpg?1791965020
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об увеличении до пяти лет срока, по истечении которого участники НПФ смогут снять средства государственного софинансирования по договорам долгосрочных сбережений (ДДС). Документ разработан в целях совершенствования и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан. Одним из его авторов выступил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект вносит изменения в закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части выплаты средств господдержки, поступивших в виде стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений. Сейчас выплата этих средств возможна не ранее чем через год после предоставления права на получение государственного софинансирования. Законопроект увеличивает этот срок до пяти лет. При этом в случае заключения вкладчиком последовательно нескольких ДДС, расторгнутых с переводом выкупной суммы в другой НПФ, за точку отсчета будет браться самый ранний год, в котором ему было впервые предоставлено право на господдержку. Кроме того, право на получение соответствующей выплаты предоставляется правопреемникам участника программы долгосрочных сбережений, умершего после назначения ему пожизненных периодических выплат по ДДС, при определении размера которых не были учтены средства господдержки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, анатолий аксаков, нпф, госдума
Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, НПФ, Госдума
11:03 14.10.2026
 
Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС

Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств госсофинансирования НПФ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об увеличении до пяти лет срока, по истечении которого участники НПФ смогут снять средства государственного софинансирования по договорам долгосрочных сбережений (ДДС).
Документ разработан в целях совершенствования и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан. Одним из его авторов выступил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Законопроект вносит изменения в закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части выплаты средств господдержки, поступивших в виде стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений.
Сейчас выплата этих средств возможна не ранее чем через год после предоставления права на получение государственного софинансирования. Законопроект увеличивает этот срок до пяти лет.
При этом в случае заключения вкладчиком последовательно нескольких ДДС, расторгнутых с переводом выкупной суммы в другой НПФ, за точку отсчета будет браться самый ранний год, в котором ему было впервые предоставлено право на господдержку.
Кроме того, право на получение соответствующей выплаты предоставляется правопреемникам участника программы долгосрочных сбережений, умершего после назначения ему пожизненных периодических выплат по ДДС, при определении размера которых не были учтены средства господдержки.
 
ФинансыРОССИЯАнатолий АксаковНПФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала