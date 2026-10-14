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Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС

Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС - 14.10.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проект об увеличении срока снятия средств по ДДС

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об увеличении до пяти лет срока, по истечении которого участники... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:03+0300

2026-10-14T11:03+0300

2026-10-14T11:03+0300

финансы

россия

анатолий аксаков

нпф

госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об увеличении до пяти лет срока, по истечении которого участники НПФ смогут снять средства государственного софинансирования по договорам долгосрочных сбережений (ДДС). Документ разработан в целях совершенствования и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан. Одним из его авторов выступил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект вносит изменения в закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части выплаты средств господдержки, поступивших в виде стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений. Сейчас выплата этих средств возможна не ранее чем через год после предоставления права на получение государственного софинансирования. Законопроект увеличивает этот срок до пяти лет. При этом в случае заключения вкладчиком последовательно нескольких ДДС, расторгнутых с переводом выкупной суммы в другой НПФ, за точку отсчета будет браться самый ранний год, в котором ему было впервые предоставлено право на господдержку. Кроме того, право на получение соответствующей выплаты предоставляется правопреемникам участника программы долгосрочных сбережений, умершего после назначения ему пожизненных периодических выплат по ДДС, при определении размера которых не были учтены средства господдержки.

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финансы, россия, анатолий аксаков, нпф, госдума