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Два контейнеровоза подверглись ударам в Ормузском проливе - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Два контейнеровоза подверглись ударам в Ормузском проливе
Два контейнеровоза подверглись ударам в Ормузском проливе - 14.10.2026, ПРАЙМ
Два контейнеровоза подверглись ударам в Ормузском проливе
Два контейнеровоза из Сингапура подверглись ударам при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего один из них загорелся и затонул, говорится в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:57+0300
2026-10-14T19:04+0300
бизнес
мировая экономика
ормузский пролив
сингапур
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Два контейнеровоза из Сингапура подверглись ударам при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего один из них загорелся и затонул, говорится в заявлении управления морского и портового хозяйства Сингапура (MPA). "Управление морского и портового хозяйства Сингапура (MPA) было проинформировано о том, что два контейнеровоза, зарегистрированных в Сингапуре - GFS PRIDE и GFS GISELLE, - подверглись ударам неустановленных снарядов во время прохождения через Ормузский пролив 13 и 14 октября 2026 года", - сказано в заявлении сингапурского ведомства. Судно GFS PRIDE получило повреждения, загорелось и впоследствии затонуло. Все 21 член экипажа загоревшегося судна были благополучно эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Судно GFS GISELLE получило повреждения корпуса, но затем своим ходом прибыло в безопасное место, все 22 члена экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет. На борту обоих контейнеровозов граждан Сингапура не было, однако управление морского и портового хозяйства выразило обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе. "Любые действия, затрагивающие международное судоходство, должны полностью соответствовать международному праву, в частности Конвенции ООН по морскому праву, и не должны создавать угрозу безопасности моряков и судов в море", - добавляется в заявлении сингапурского ведомства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сингапур, сша, оон
Бизнес, Мировая экономика, Ормузский пролив, СИНГАПУР, США, ООН
18:57 14.10.2026 (обновлено: 19:04 14.10.2026)
 
Два контейнеровоза подверглись ударам в Ормузском проливе

Два контейнеровоза из Сингапура подверглись ударам при прохождении через Ормузский пролив

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Два контейнеровоза из Сингапура подверглись ударам при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего один из них загорелся и затонул, говорится в заявлении управления морского и портового хозяйства Сингапура (MPA).
"Управление морского и портового хозяйства Сингапура (MPA) было проинформировано о том, что два контейнеровоза, зарегистрированных в Сингапуре - GFS PRIDE и GFS GISELLE, - подверглись ударам неустановленных снарядов во время прохождения через Ормузский пролив 13 и 14 октября 2026 года", - сказано в заявлении сингапурского ведомства.
Судно GFS PRIDE получило повреждения, загорелось и впоследствии затонуло. Все 21 член экипажа загоревшегося судна были благополучно эвакуированы, о пострадавших не сообщается.
Судно GFS GISELLE получило повреждения корпуса, но затем своим ходом прибыло в безопасное место, все 22 члена экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет.
На борту обоих контейнеровозов граждан Сингапура не было, однако управление морского и портового хозяйства выразило обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе.
"Любые действия, затрагивающие международное судоходство, должны полностью соответствовать международному праву, в частности Конвенции ООН по морскому праву, и не должны создавать угрозу безопасности моряков и судов в море", - добавляется в заявлении сингапурского ведомства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
БизнесМировая экономикаОрмузский проливСИНГАПУРСШАООН
 
 
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