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Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады - 14.10.2026, ПРАЙМ
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады
Чешский военно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) вышел в космический сектор, приобретя 9,5% акций канадской компании MDA Space Ltd. и став на данный | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:49+0300
2026-10-14T17:49+0300
бизнес
мировая экономика
европа
канада
сша
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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Чешский военно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) вышел в космический сектор, приобретя 9,5% акций канадской компании MDA Space Ltd. и став на данный момент ее крупнейшим акционером, сообщила CSG. "Международная промышленно-оборонная группа CSG объявила сегодня о выходе в космический сектор путем приобретения акций компании MDA Space Ltd. В результате сделки CSG получила 9,5% капитала, став на данный момент крупнейшим акционером MDA Space", - говорится в заявлении чешской компании. В CSG также заявили, что планируют изучить варианты совместного строительства производственных и сборочных мощностей в Европе, а также продвижение продукции MDA Space среди европейских клиентов. По оценкам компании, к 2035 году мировая космическая экономика вырастет втрое и достигнет 1,8 триллиона долларов, при этом объем государственных оборонных расходов в этой области только в 2025 году оценивается в 74 миллиарда долларов. Издание Ars Technica сообщало ранее в октябре, что Канада планирует вывести на орбиту собственную ракету-носитель к 2032 году в рамках пересмотра оборонной политики и снижения зависимости от США. Речь идет о проекте многоразовой среднетяжелой ракеты R-2 от стартапа Canada Rocket Company, грузоподъемность которой составит до 12,5 тонн.
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бизнес, мировая экономика, европа, канада, сша
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, КАНАДА, США
17:49 14.10.2026
 
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады

Чешский холдинг CSG стал крупнейшим акционером канадской космической компании MDA Space

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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Чешский военно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) вышел в космический сектор, приобретя 9,5% акций канадской компании MDA Space Ltd. и став на данный момент ее крупнейшим акционером, сообщила CSG.
"Международная промышленно-оборонная группа CSG объявила сегодня о выходе в космический сектор путем приобретения акций компании MDA Space Ltd. В результате сделки CSG получила 9,5% капитала, став на данный момент крупнейшим акционером MDA Space", - говорится в заявлении чешской компании.
В CSG также заявили, что планируют изучить варианты совместного строительства производственных и сборочных мощностей в Европе, а также продвижение продукции MDA Space среди европейских клиентов.
По оценкам компании, к 2035 году мировая космическая экономика вырастет втрое и достигнет 1,8 триллиона долларов, при этом объем государственных оборонных расходов в этой области только в 2025 году оценивается в 74 миллиарда долларов.
Издание Ars Technica сообщало ранее в октябре, что Канада планирует вывести на орбиту собственную ракету-носитель к 2032 году в рамках пересмотра оборонной политики и снижения зависимости от США. Речь идет о проекте многоразовой среднетяжелой ракеты R-2 от стартапа Canada Rocket Company, грузоподъемность которой составит до 12,5 тонн.
 
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