https://1prime.ru/20261014/kosmos-874242823.html
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады - 14.10.2026, ПРАЙМ
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады
Чешский военно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) вышел в космический сектор, приобретя 9,5% акций канадской компании MDA Space Ltd. и став на данный | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:49+0300
2026-10-14T17:49+0300
2026-10-14T17:49+0300
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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Чешский военно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) вышел в космический сектор, приобретя 9,5% акций канадской компании MDA Space Ltd. и став на данный момент ее крупнейшим акционером, сообщила CSG. "Международная промышленно-оборонная группа CSG объявила сегодня о выходе в космический сектор путем приобретения акций компании MDA Space Ltd. В результате сделки CSG получила 9,5% капитала, став на данный момент крупнейшим акционером MDA Space", - говорится в заявлении чешской компании. В CSG также заявили, что планируют изучить варианты совместного строительства производственных и сборочных мощностей в Европе, а также продвижение продукции MDA Space среди европейских клиентов. По оценкам компании, к 2035 году мировая космическая экономика вырастет втрое и достигнет 1,8 триллиона долларов, при этом объем государственных оборонных расходов в этой области только в 2025 году оценивается в 74 миллиарда долларов. Издание Ars Technica сообщало ранее в октябре, что Канада планирует вывести на орбиту собственную ракету-носитель к 2032 году в рамках пересмотра оборонной политики и снижения зависимости от США. Речь идет о проекте многоразовой среднетяжелой ракеты R-2 от стартапа Canada Rocket Company, грузоподъемность которой составит до 12,5 тонн.
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бизнес, мировая экономика, европа, канада, сша
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, КАНАДА, США
Чешская CSG стала крупнейшим акционером космической MDA Space из Канады
Чешский холдинг CSG стал крупнейшим акционером канадской космической компании MDA Space
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Чешский военно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) вышел в космический сектор, приобретя 9,5% акций канадской компании MDA Space Ltd. и став на данный момент ее крупнейшим акционером, сообщила CSG.
"Международная промышленно-оборонная группа CSG объявила сегодня о выходе в космический сектор путем приобретения акций компании MDA Space Ltd. В результате сделки CSG получила 9,5% капитала, став на данный момент крупнейшим акционером MDA Space", - говорится в заявлении чешской компании.
В CSG также заявили, что планируют изучить варианты совместного строительства производственных и сборочных мощностей в Европе, а также продвижение продукции MDA Space среди европейских клиентов.
По оценкам компании, к 2035 году мировая космическая экономика вырастет втрое и достигнет 1,8 триллиона долларов, при этом объем государственных оборонных расходов в этой области только в 2025 году оценивается в 74 миллиарда долларов.
Издание Ars Technica сообщало ранее в октябре, что Канада планирует вывести на орбиту собственную ракету-носитель к 2032 году в рамках пересмотра оборонной политики и снижения зависимости от США. Речь идет о проекте многоразовой среднетяжелой ракеты R-2 от стартапа Canada Rocket Company, грузоподъемность которой составит до 12,5 тонн.