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В Кремле прокомментировали атаку на дата-центр Сбербанка
В Кремле прокомментировали атаку на дата-центр Сбербанка - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали атаку на дата-центр Сбербанка
Кремлю нечего добавить к комментарию Сбербанка в связи с атакой на его дата-центр, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:28+0300
2026-10-14T13:28+0300
2026-10-14T13:28+0300
банки
финансы
россия
дмитрий песков
сбербанк
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к комментарию Сбербанка в связи с атакой на его дата-центр, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Утром в среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области. Позже первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что была произведена атака на Центр обработки данных в Саратовской области, однако все системы банка работают штатно.
"Был комментарий самого Сбербанка, здесь нечего добавить", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какой-то комментарий у Кремля в связи с атакой на дата-центр.
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банки, финансы, россия, дмитрий песков, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Сбербанк
В Кремле прокомментировали атаку на дата-центр Сбербанка
Песков: Кремлю нечего добавить к комментарию Сбербанка в связи с атакой на его дата-центр
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к комментарию Сбербанка в связи с атакой на его дата-центр, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Утром в среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области. Позже первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что была произведена атака на Центр обработки данных в Саратовской области, однако все системы банка работают штатно.
"Был комментарий самого Сбербанка, здесь нечего добавить", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какой-то комментарий у Кремля в связи с атакой на дата-центр.