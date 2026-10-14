https://1prime.ru/20261014/krym-874239396.html
В Крыму рассказали, когда реконструируют магистраль к южному берегу
В Крыму рассказали, когда реконструируют магистраль к южному берегу - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, когда реконструируют магистраль к южному берегу
Полностью магистраль от центра полуострова и трассы "Таврида" к южному берегу Крыма будет реконструирована к 2030 году, для этого уже ведутся работы на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T16:59+0300
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АЛУШТА, 14 окт - ПРАЙМ. Полностью магистраль от центра полуострова и трассы "Таврида" к южному берегу Крыма будет реконструирована к 2030 году, для этого уже ведутся работы на 16-километровом горном участке через Ангарский перевал до введенной в строй в среду новой дороги в обход Алушты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Движение транспорта открыто в среду по новой четырехполосной горной дороге в Крыму, которая обходит Алушту в направлении Ялты от Симферополя. Строительство трассы началось в 2023 году. Аксенов отметил, что новая дорога позволит повысить уровень комфорта дорожного движения, сократить время в пути к Южному берегу Крыма и разгрузить центр Алушты, исключив там привычные заторы летом.
"Следующим этапом станет реализация проекта строительства 16-километрового участка дороги Перевальное – Изобильное (через Ангарский перевал – ред), закончить работы планируется к 2030 году. То есть практически вся трасса, по которой жители и гости Крыма добираются до Южного берега, будет отремонтирована и реконструирована" , - заявил на открытии новой дороги Аксенов.
Глава Крыма отдельно поблагодарил генподрядчика строительства – АО "ВАД" за качество работ, окончание их ранее срока почти на один месяц, а также за развитие дорожной инфраструктуры в республике в целом.
Стоимость проекта обхода Алушты превысила 23 миллиардов рублей, включая строительно-монтажные работы, а также изъятие и выкуп участков земли, а также компенсации на высадку попавших под снос деревьев. В ходе строительства пришлось изъять более 40 гектаров виноградников, принадлежащих АО ПАО "Массандра", рассказали представители заказчика работ "Службы автодорог Крыма" – ведомства минтранса Крыма.
Участок трассы протяженностью 16 километров от села Перевальное до села Изобильное у Алушты – часть дороги от центра полуострова и трассы "Таврида" к южному побережью. Она проходит в горном рельефе через высшую точку трассы на ЮБК – Ангарской перевал (752 метра над у.м.) Трассу расширяют до четырех полос, ведутся работы по укреплению склонов, перемещению миллионов тонн грунта для исключения оползней. Создаются новые подпорные стены, будут реализованы развязки, исключающие светофоры. Категорийность дороги будет повышена до уровня 1 В. Ведет работы АО "ВАД.
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бизнес, россия, крым, ялта, симферополь, сергей аксенов
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, ЯЛТА, СИМФЕРОПОЛЬ, Сергей Аксенов
В Крыму рассказали, когда реконструируют магистраль к южному берегу
Аксенов: полностью магистраль от центра Крыма к южному берегу реконструируют к 2030 году
АЛУШТА, 14 окт - ПРАЙМ. Полностью магистраль от центра полуострова и трассы "Таврида" к южному берегу Крыма будет реконструирована к 2030 году, для этого уже ведутся работы на 16-километровом горном участке через Ангарский перевал до введенной в строй в среду новой дороги в обход Алушты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Движение транспорта открыто в среду по новой четырехполосной горной дороге в Крыму, которая обходит Алушту в направлении Ялты от Симферополя. Строительство трассы началось в 2023 году. Аксенов отметил, что новая дорога позволит повысить уровень комфорта дорожного движения, сократить время в пути к Южному берегу Крыма и разгрузить центр Алушты, исключив там привычные заторы летом.
"Следующим этапом станет реализация проекта строительства 16-километрового участка дороги Перевальное – Изобильное (через Ангарский перевал – ред), закончить работы планируется к 2030 году. То есть практически вся трасса, по которой жители и гости Крыма добираются до Южного берега, будет отремонтирована и реконструирована" , - заявил на открытии новой дороги Аксенов.
Глава Крыма отдельно поблагодарил генподрядчика строительства – АО "ВАД" за качество работ, окончание их ранее срока почти на один месяц, а также за развитие дорожной инфраструктуры в республике в целом.
Стоимость проекта обхода Алушты превысила 23 миллиардов рублей, включая строительно-монтажные работы, а также изъятие и выкуп участков земли, а также компенсации на высадку попавших под снос деревьев. В ходе строительства пришлось изъять более 40 гектаров виноградников, принадлежащих АО ПАО "Массандра", рассказали представители заказчика работ "Службы автодорог Крыма" – ведомства минтранса Крыма.
Участок трассы протяженностью 16 километров от села Перевальное до села Изобильное у Алушты – часть дороги от центра полуострова и трассы "Таврида" к южному побережью. Она проходит в горном рельефе через высшую точку трассы на ЮБК – Ангарской перевал (752 метра над у.м.) Трассу расширяют до четырех полос, ведутся работы по укреплению склонов, перемещению миллионов тонн грунта для исключения оползней. Создаются новые подпорные стены, будут реализованы развязки, исключающие светофоры. Категорийность дороги будет повышена до уровня 1 В. Ведет работы АО "ВАД.