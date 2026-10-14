Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/kurs-874219382.html
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды - 14.10.2026, ПРАЙМ
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды
Курс рубля немного усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:40+0300
2026-10-14T11:40+0300
рынок
богдан зварич
псб
ук альфа-капитал
альфа-капитал
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874219382.jpg?1791967237
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс рубля немного усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В самом начале утренних торгов он снижался на 2 копейки. "Считаем, что в ближайшие недели рубль попытается продолжить волну восстановления за счет поддержки со стороны роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, чему будет способствовать как поступление выручки от реализации нефти по более высоким ценам, так и подготовка к налоговым выплатам", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Эти факторы могут привести к уходу юаня в диапазон 12-12,5 рублей с рисками тестирования его нижней границы, а также закреплению доллара в нижней половине диапазона 80-85 рублей, прогнозирует он. "Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 83,1–84,9 рубля за доллар, 93,1–94,9 за евро и 12,40–12,70 за юань", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал, альфа-капитал
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал
11:40 14.10.2026
 
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды

Курс юаня в начале дня снизился на 4 коп к доллару и на 2 коп к евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс рубля немного усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В самом начале утренних торгов он снижался на 2 копейки.
"Считаем, что в ближайшие недели рубль попытается продолжить волну восстановления за счет поддержки со стороны роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, чему будет способствовать как поступление выручки от реализации нефти по более высоким ценам, так и подготовка к налоговым выплатам", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Эти факторы могут привести к уходу юаня в диапазон 12-12,5 рублей с рисками тестирования его нижней границы, а также закреплению доллара в нижней половине диапазона 80-85 рублей, прогнозирует он.
"Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 83,1–84,9 рубля за доллар, 93,1–94,9 за евро и 12,40–12,70 за юань", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
 
РынокБогдан ЗваричПСБУК Альфа-КапиталАльфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала