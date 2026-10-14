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Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды - 14.10.2026, ПРАЙМ
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды
Курс рубля немного усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:40+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс рубля немного усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В самом начале утренних торгов он снижался на 2 копейки.
"Считаем, что в ближайшие недели рубль попытается продолжить волну восстановления за счет поддержки со стороны роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, чему будет способствовать как поступление выручки от реализации нефти по более высоким ценам, так и подготовка к налоговым выплатам", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Эти факторы могут привести к уходу юаня в диапазон 12-12,5 рублей с рисками тестирования его нижней границы, а также закреплению доллара в нижней половине диапазона 80-85 рублей, прогнозирует он.
"Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 83,1–84,9 рубля за доллар, 93,1–94,9 за евро и 12,40–12,70 за юань", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
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рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал, альфа-капитал
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал
Курс рубля усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды
Курс юаня в начале дня снизился на 4 коп к доллару и на 2 коп к евро
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс рубля немного усиливает рост к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В самом начале утренних торгов он снижался на 2 копейки.
"Считаем, что в ближайшие недели рубль попытается продолжить волну восстановления за счет поддержки со стороны роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, чему будет способствовать как поступление выручки от реализации нефти по более высоким ценам, так и подготовка к налоговым выплатам", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Эти факторы могут привести к уходу юаня в диапазон 12-12,5 рублей с рисками тестирования его нижней границы, а также закреплению доллара в нижней половине диапазона 80-85 рублей, прогнозирует он.
"Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 83,1–84,9 рубля за доллар, 93,1–94,9 за евро и 12,40–12,70 за юань", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".