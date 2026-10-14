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Латвия не может запретить транзит российского зерна, заявил премьер - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Латвия не может запретить транзит российского зерна, заявил премьер
Латвия не может запретить транзит российского зерна, заявил премьер - 14.10.2026, ПРАЙМ
Латвия не может запретить транзит российского зерна, заявил премьер
Латвия не может запретить транзит российского зерна или повысить на 300 процентов плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры, так как... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T04:18+0300
2026-10-14T04:18+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Латвия не может запретить транзит российского зерна или повысить на 300 процентов плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры, так как прибывающее в республику зерно уже фактически принадлежит ее западным партнерам, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По данным Государственной налоговой службы Латвии, с начала 2026 года по сентябрь из России через Латвию транзитом было перевезено 593,66 тысячи тонн зерна. У Латвии имеются контракты еще на 300 тысяч тонн, при этом власти страны обсуждают возможность полного запрета транзита либо радикального повышения его стоимости. "На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", - заявил Кулбергс журналистам по итогам заседания правительства. По его словам, правительство Латвии обнаружило, что исключительными полномочиями в вопросах, касающихся тарифов и транзита, обладает Евросоюз. Премьер сообщил, что на этой неделе отправится в Брюссель для обсуждения этого вопроса. "Мы можем действовать в этом направлении при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками", - добавил Кулбергс. В частности, обнаружилось, что запрет на транзит такого зерна создаст для Латвии непосредственный риск судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Премьер Латвии добавил, что на момент поступления зерна из России на территорию республики оно фактически принадлежит уже не России, а стратегическим партнерам Латвии - США, Швейцарии и Японии. "Именно они закупают это зерно, выступая в качестве крупнейших мировых корпораций", - отметил политик. Ранее Эстония приняла решение ввести национальные санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна через свою территорию, но на момент введения запрета действующих контрактов на транзит зерна у Эстонии не было. Ранее РИА Новости сообщало, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его латвийский коллега Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили коллективное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя ввести дополнительные ограничения на поставки российского зерна.
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латвия, эстония, брюссель, гитанас науседа, урсула фон дер ляйен, ес
ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, Брюссель, Гитанас Науседа, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
04:18 14.10.2026
 
Латвия не может запретить транзит российского зерна, заявил премьер

Премьер Кулбергс: Латвия не может запретить транзит российского зерна

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Латвия не может запретить транзит российского зерна или повысить на 300 процентов плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры, так как прибывающее в республику зерно уже фактически принадлежит ее западным партнерам, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.
По данным Государственной налоговой службы Латвии, с начала 2026 года по сентябрь из России через Латвию транзитом было перевезено 593,66 тысячи тонн зерна. У Латвии имеются контракты еще на 300 тысяч тонн, при этом власти страны обсуждают возможность полного запрета транзита либо радикального повышения его стоимости.
"На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", - заявил Кулбергс журналистам по итогам заседания правительства.
По его словам, правительство Латвии обнаружило, что исключительными полномочиями в вопросах, касающихся тарифов и транзита, обладает Евросоюз. Премьер сообщил, что на этой неделе отправится в Брюссель для обсуждения этого вопроса.
"Мы можем действовать в этом направлении при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками", - добавил Кулбергс. В частности, обнаружилось, что запрет на транзит такого зерна создаст для Латвии непосредственный риск судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро.
Премьер Латвии добавил, что на момент поступления зерна из России на территорию республики оно фактически принадлежит уже не России, а стратегическим партнерам Латвии - США, Швейцарии и Японии.
"Именно они закупают это зерно, выступая в качестве крупнейших мировых корпораций", - отметил политик.
Ранее Эстония приняла решение ввести национальные санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна через свою территорию, но на момент введения запрета действующих контрактов на транзит зерна у Эстонии не было.
Ранее РИА Новости сообщало, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его латвийский коллега Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили коллективное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя ввести дополнительные ограничения на поставки российского зерна.
 
ЛАТВИЯЭСТОНИЯБрюссельГитанас НауседаУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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