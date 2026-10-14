https://1prime.ru/20261014/lenta-874226643.html

"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки

"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки

"Лента" направила на проверку образцы продаваемой готовой еды после информации об обнаружении в ней кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:43+0300

2026-10-14T13:43+0300

2026-10-14T13:43+0300

бизнес

"лента"

роспотребнадзор

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Лента" направила на проверку образцы продаваемой готовой еды после информации об обнаружении в ней кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер. Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что в готовых блюдах "Ленты", а также "Вкусвилла" обнаружили кишечную палочку: проверку не прошли мясо по-французски и карбонара со сливками, и Роспотребнадзор уже направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности. "Служба качества "Группы Лента" предпринимает ряд мер для устранения несоответствий... Для подтверждения эффективности предпринятых действий образцы продукции и смывов были отправлены в испытательную лабораторию", - прокомментировал ритейлер. При этом партия продукции, в которой были найдены отклонения, не доступна для приобретения, отметили в компании. Кроме того, "Лента" провела генеральную уборку производственных помещений, а также внеплановый инструктаж сотрудников по соблюдению правил личной гигиены. Также ранее в среду компания "Вкусвилл" сообщила агентству, что отправила на независимую проверку свежую партию пасты "карбонара".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, "лента", роспотребнадзор