https://1prime.ru/20261014/lenta-874226643.html
"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки
"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки
"Лента" направила на проверку образцы продаваемой готовой еды после информации об обнаружении в ней кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:43+0300
2026-10-14T13:43+0300
2026-10-14T13:43+0300
бизнес
"лента"
роспотребнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874226643.jpg?1791974601
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Лента" направила на проверку образцы продаваемой готовой еды после информации об обнаружении в ней кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер.
Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что в готовых блюдах "Ленты", а также "Вкусвилла" обнаружили кишечную палочку: проверку не прошли мясо по-французски и карбонара со сливками, и Роспотребнадзор уже направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности.
"Служба качества "Группы Лента" предпринимает ряд мер для устранения несоответствий... Для подтверждения эффективности предпринятых действий образцы продукции и смывов были отправлены в испытательную лабораторию", - прокомментировал ритейлер.
При этом партия продукции, в которой были найдены отклонения, не доступна для приобретения, отметили в компании. Кроме того, "Лента" провела генеральную уборку производственных помещений, а также внеплановый инструктаж сотрудников по соблюдению правил личной гигиены.
Также ранее в среду компания "Вкусвилл" сообщила агентству, что отправила на независимую проверку свежую партию пасты "карбонара".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, "лента", роспотребнадзор
Бизнес, "Лента", Роспотребнадзор
"Лента" проверила продукты после обнаружения кишечной палочки
"Лента" направила на проверку образцы готовой еды после сообщений о кишечной палочке
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Лента" направила на проверку образцы продаваемой готовой еды после информации об обнаружении в ней кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер.
Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что в готовых блюдах "Ленты", а также "Вкусвилла" обнаружили кишечную палочку: проверку не прошли мясо по-французски и карбонара со сливками, и Роспотребнадзор уже направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности.
"Служба качества "Группы Лента" предпринимает ряд мер для устранения несоответствий... Для подтверждения эффективности предпринятых действий образцы продукции и смывов были отправлены в испытательную лабораторию", - прокомментировал ритейлер.
При этом партия продукции, в которой были найдены отклонения, не доступна для приобретения, отметили в компании. Кроме того, "Лента" провела генеральную уборку производственных помещений, а также внеплановый инструктаж сотрудников по соблюдению правил личной гигиены.
Также ранее в среду компания "Вкусвилл" сообщила агентству, что отправила на независимую проверку свежую партию пасты "карбонара".