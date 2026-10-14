https://1prime.ru/20261014/litva-874238944.html

ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ

ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ

ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ

Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:55+0300

2026-10-14T16:55+0300

2026-10-14T16:55+0300

мировая экономика

литва

владимир путин

ес

мвд

нато

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874238944.jpg?1791986143

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на МВД прибалтийской республики. "Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на проект службы охраны государственной границы Литвы по усилению контроля за воздушным пространством", - приводит LRT сообщение министерства. В рамках проекта предполагается строительство вышек с оборудованием для наблюдения за воздушным пространством, радарами и системами нейтрализации дронов. Также планируется закупка дронов дальнего и ближнего радиуса действия и обучение их операторов. Начало реализации проекта запланировано на декабрь текущего года, завершится строительство в декабре 2029 года. По данным LRT, при распределении средств Еврокомиссия учитывала участок внешней границы, где будет реализован проект, частоту и силу гибридных угроз, а также оценку самой заявки. По этим критериям литовскому проекту присвоен высший уровень приоритетности. Отмечается, что всего финансирование укрепления внешних границ Евросоюза получат 16 стран-членов ЕС. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, литва, владимир путин, ес, мвд, нато