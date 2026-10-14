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ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ
ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ
Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:55+0300
2026-10-14T16:55+0300
мировая экономика
литва
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на МВД прибалтийской республики. "Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на проект службы охраны государственной границы Литвы по усилению контроля за воздушным пространством", - приводит LRT сообщение министерства. В рамках проекта предполагается строительство вышек с оборудованием для наблюдения за воздушным пространством, радарами и системами нейтрализации дронов. Также планируется закупка дронов дальнего и ближнего радиуса действия и обучение их операторов. Начало реализации проекта запланировано на декабрь текущего года, завершится строительство в декабре 2029 года. По данным LRT, при распределении средств Еврокомиссия учитывала участок внешней границы, где будет реализован проект, частоту и силу гибридных угроз, а также оценку самой заявки. По этим критериям литовскому проекту присвоен высший уровень приоритетности. Отмечается, что всего финансирование укрепления внешних границ Евросоюза получат 16 стран-членов ЕС. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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40
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5
4.7
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мировая экономика, литва, владимир путин, ес, мвд, нато
Мировая экономика, ЛИТВА, Владимир Путин, ЕС, МВД, НАТО
16:55 14.10.2026
 
ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление охраны границы Литвы, пишут СМИ

LRT: ЕК выделит 32,1 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на усиление контроля за воздушным пространством Литвы, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на МВД прибалтийской республики.
"Европейская комиссия планирует выделить 32,1 миллиона евро на проект службы охраны государственной границы Литвы по усилению контроля за воздушным пространством", - приводит LRT сообщение министерства.
В рамках проекта предполагается строительство вышек с оборудованием для наблюдения за воздушным пространством, радарами и системами нейтрализации дронов. Также планируется закупка дронов дальнего и ближнего радиуса действия и обучение их операторов. Начало реализации проекта запланировано на декабрь текущего года, завершится строительство в декабре 2029 года.
По данным LRT, при распределении средств Еврокомиссия учитывала участок внешней границы, где будет реализован проект, частоту и силу гибридных угроз, а также оценку самой заявки. По этим критериям литовскому проекту присвоен высший уровень приоритетности. Отмечается, что всего финансирование укрепления внешних границ Евросоюза получат 16 стран-членов ЕС.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
 
Мировая экономикаЛИТВАВладимир ПутинЕСМВДНАТО
 
 
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