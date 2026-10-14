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Названа сумма, которая нужна на содержание лошади - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Названа сумма, которая нужна на содержание лошади
Названа сумма, которая нужна на содержание лошади - 14.10.2026, ПРАЙМ
Названа сумма, которая нужна на содержание лошади
Приобретение собственной лошади — всего лишь входной билет в мир верховой езды. То, сколько было потрачено на покупку, довольно скоро перестает казаться большой | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T03:03+0300
2026-10-14T03:03+0300
эксклюзив
общество
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Приобретение собственной лошади — всего лишь входной билет в мир верховой езды. То, сколько было потрачено на покупку, довольно скоро перестает казаться большой суммой на фоне регулярных расходов на содержание животного. Однако, как рассказала агентству "Прайм" сооснователь Pradar Group Вита Козлова, сегодня не обязательно быть миллионером, чтобы заниматься конным спортом: можно ездить на лошади, принадлежащей клубу, и контролировать затраты, выбирая комфортный режим тренировок.В Москве и ближайшем Подмосковье качественное содержание спортивной лошади в конноспортивном клубе (КСК) начинается примерно от 80 тысяч рублей в месяц. Верхняя граница зависит от инфраструктуры комплекса, набора услуг и уровня сервиса.Вторая крупная статья — профессиональная работа: тренер или тренер-берейтор обойдется еще примерно в 50–100 тысяч рублей ежемесячно, в зависимости от квалификации, интенсивности подготовки и спортивных задач."К этому добавляются коваль, ветеринарное сопровождение, вакцинация, стоматология, подкормки, экипировка и амуниция. По отдельности многие позиции выглядят безобидно, но вместе — это уже серьезная сумма", - говорит Козлова.В итоге на одну спортивную лошадь в Московском регионе разумно закладывать порядка 150–250 тысяч рублей в месяц, или 1,8–3 миллиона рублей в год. И это без соревнований и расходов на лечение, если такое потребуется.Есть и первоначальные вложения, которые легко недооценить. Хорошее седло стоит от 200 тысяч до миллиона рублей и выше. Базовый набор всадника — шлем, бриджи, ботинки с крагами — потребует еще около 150 тысяч. Это стандартная экипировка для тренировок, а не попытка выглядеть, как титулованный участник международного турнира.Соревнования — отдельная экономика: перевозка лошади, стартовые взносы, работа команды и сопутствующие траты. Чем серьезнее спортивные амбиции, тем быстрее слово "хобби" начинает требовать серьезного финансового плана. В регионах цифры могут быть заметно скромнее, прежде всего за счет услуг КСК. Однако квалифицированный тренер, хороший коваль, ветеринария, качественные корма и перевозка не дешевеют пропорционально расстоянию от Москвы.Поэтому вопрос "где дешевле?" стоит заменить другим: "за что именно я плачу?" Хорошо управляемый КСК — не обязательно самый дорогой. Это клуб с понятным набором услуг, стандартами содержания и безопасности, квалифицированным персоналом и предсказуемыми дополнительными платежами. Экономика владельца напрямую связана с качеством менеджмента клуба: ошибки в управлении всегда кто-то оплачивает. И как правило — это клиент.Поэтому экономить стоит не на кормлении, ветеринарии, безопасности или профессионалах. Экономить разумнее всего на чужой неэффективности. "А главный финансовый совет будущему владельцу очень прост: считать нужно не то, хватит ли денег завести лошадь, а то, хватит ли денег достойно содержать животное следующие 10, 15, а иногда и 20 лет", - заключает эксперт.
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, общество
Эксклюзив, Общество
03:03 14.10.2026
 
Названа сумма, которая нужна на содержание лошади

Эксперт Козлова назвала способ заниматься конным спортом без миллионов

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСоревнования по конному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в Великом Новгороде
Соревнования по конному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в Великом Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Приобретение собственной лошади — всего лишь входной билет в мир верховой езды. То, сколько было потрачено на покупку, довольно скоро перестает казаться большой суммой на фоне регулярных расходов на содержание животного. Однако, как рассказала агентству "Прайм" сооснователь Pradar Group Вита Козлова, сегодня не обязательно быть миллионером, чтобы заниматься конным спортом: можно ездить на лошади, принадлежащей клубу, и контролировать затраты, выбирая комфортный режим тренировок.
В Москве и ближайшем Подмосковье качественное содержание спортивной лошади в конноспортивном клубе (КСК) начинается примерно от 80 тысяч рублей в месяц. Верхняя граница зависит от инфраструктуры комплекса, набора услуг и уровня сервиса.
Вторая крупная статья — профессиональная работа: тренер или тренер-берейтор обойдется еще примерно в 50–100 тысяч рублей ежемесячно, в зависимости от квалификации, интенсивности подготовки и спортивных задач.
"К этому добавляются коваль, ветеринарное сопровождение, вакцинация, стоматология, подкормки, экипировка и амуниция. По отдельности многие позиции выглядят безобидно, но вместе — это уже серьезная сумма", - говорит Козлова.
В итоге на одну спортивную лошадь в Московском регионе разумно закладывать порядка 150–250 тысяч рублей в месяц, или 1,8–3 миллиона рублей в год. И это без соревнований и расходов на лечение, если такое потребуется.
Есть и первоначальные вложения, которые легко недооценить. Хорошее седло стоит от 200 тысяч до миллиона рублей и выше. Базовый набор всадника — шлем, бриджи, ботинки с крагами — потребует еще около 150 тысяч. Это стандартная экипировка для тренировок, а не попытка выглядеть, как титулованный участник международного турнира.
Соревнования — отдельная экономика: перевозка лошади, стартовые взносы, работа команды и сопутствующие траты. Чем серьезнее спортивные амбиции, тем быстрее слово "хобби" начинает требовать серьезного финансового плана. В регионах цифры могут быть заметно скромнее, прежде всего за счет услуг КСК. Однако квалифицированный тренер, хороший коваль, ветеринария, качественные корма и перевозка не дешевеют пропорционально расстоянию от Москвы.
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Поэтому вопрос "где дешевле?" стоит заменить другим: "за что именно я плачу?" Хорошо управляемый КСК — не обязательно самый дорогой. Это клуб с понятным набором услуг, стандартами содержания и безопасности, квалифицированным персоналом и предсказуемыми дополнительными платежами. Экономика владельца напрямую связана с качеством менеджмента клуба: ошибки в управлении всегда кто-то оплачивает. И как правило — это клиент.
Поэтому экономить стоит не на кормлении, ветеринарии, безопасности или профессионалах. Экономить разумнее всего на чужой неэффективности. "А главный финансовый совет будущему владельцу очень прост: считать нужно не то, хватит ли денег завести лошадь, а то, хватит ли денег достойно содержать животное следующие 10, 15, а иногда и 20 лет", - заключает эксперт.
 
ЭксклюзивОбщество
 
 
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