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Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21 - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21
Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21 - 14.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21
Производство комплектующих для еще 90 самолетов МС-21, предназначающихся "Аэрофлоту", планируется начать в ближайшее время, говорится в сообщении правительства... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:17+0300
2026-10-14T12:17+0300
бизнес
промышленность
москва
денис мантуров
владимир путин
аэрофлот
ростех
пао "яковлев"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производство комплектующих для еще 90 самолетов МС-21, предназначающихся "Аэрофлоту", планируется начать в ближайшее время, говорится в сообщении правительства России. Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил филиал ПАО "Яковлев" - Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех"). "Первый вице-премьер ознакомился с ходом производства первых 18-ти серийных МС-21, которые планируется передать авиакомпании "Аэрофлот" в 2027-2028 гг. В ближайшее время завод планирует начать производство комплектующих для еще 90 единиц МС-21 в рамках подписанного 18 сентября в присутствии президента России Владимира Путина контракта с авиакомпанией "Аэрофлот", - говорится в сообщении. В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21, поставки ожидаются в 2029-2032 годах. Кроме того, "Аэрофлот" получит в 2027-2028 годах 18 МС-21 по первому заключенному контракту. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, промышленность, москва, денис мантуров, владимир путин, аэрофлот, ростех, пао "яковлев"
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, Денис Мантуров, Владимир Путин, Аэрофлот, Ростех, ПАО "Яковлев"
12:17 14.10.2026
 
Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21

Правительство: производство комплектующих для МС-21 планируется начать в ближайшее время

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производство комплектующих для еще 90 самолетов МС-21, предназначающихся "Аэрофлоту", планируется начать в ближайшее время, говорится в сообщении правительства России.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил филиал ПАО "Яковлев" - Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех").
"Первый вице-премьер ознакомился с ходом производства первых 18-ти серийных МС-21, которые планируется передать авиакомпании "Аэрофлот" в 2027-2028 гг. В ближайшее время завод планирует начать производство комплектующих для еще 90 единиц МС-21 в рамках подписанного 18 сентября в присутствии президента России Владимира Путина контракта с авиакомпанией "Аэрофлот", - говорится в сообщении.
В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21, поставки ожидаются в 2029-2032 годах. Кроме того, "Аэрофлот" получит в 2027-2028 годах 18 МС-21 по первому заключенному контракту.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
БизнесПромышленностьМОСКВАДенис МантуровВладимир ПутинАэрофлотРостехПАО "Яковлев"
 
 
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