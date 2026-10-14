https://1prime.ru/20261014/manturov-874221178.html

Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21

Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21 - 14.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о производстве комплектующих для еще 90 самолетов МС-21

Производство комплектующих для еще 90 самолетов МС-21, предназначающихся "Аэрофлоту", планируется начать в ближайшее время, говорится в сообщении правительства... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

бизнес

промышленность

москва

денис мантуров

владимир путин

аэрофлот

ростех

пао "яковлев"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874221178.jpg?1791969433

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производство комплектующих для еще 90 самолетов МС-21, предназначающихся "Аэрофлоту", планируется начать в ближайшее время, говорится в сообщении правительства России. Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил филиал ПАО "Яковлев" - Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех"). "Первый вице-премьер ознакомился с ходом производства первых 18-ти серийных МС-21, которые планируется передать авиакомпании "Аэрофлот" в 2027-2028 гг. В ближайшее время завод планирует начать производство комплектующих для еще 90 единиц МС-21 в рамках подписанного 18 сентября в присутствии президента России Владимира Путина контракта с авиакомпанией "Аэрофлот", - говорится в сообщении. В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21, поставки ожидаются в 2029-2032 годах. Кроме того, "Аэрофлот" получит в 2027-2028 годах 18 МС-21 по первому заключенному контракту. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, москва, денис мантуров, владимир путин, аэрофлот, ростех, пао "яковлев"