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"Использование ограничено": Маск резко ответил о работе Starlink на Украине
"Использование ограничено": Маск резко ответил о работе Starlink на Украине - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Использование ограничено": Маск резко ответил о работе Starlink на Украине
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в ответ на претензии Киева из-за ограничений на работу терминалов Starlink заявил, что эта... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:47+0300
2026-10-14T22:47+0300
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в ответ на претензии Киева из-за ограничений на работу терминалов Starlink заявил, что эта спутниковая связь предназначена исключительно для гражданских и оборонительных целей и не может применяться для наступательных боевых действий. В среду экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечает украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов. Позднее в среду и Владимир Зеленский признал, что со Starlink на Украине возникли сложности. "Starlink - это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", - подчеркнул Маск. Маск также пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, системы Starshield принадлежат американскому правительству и контролируются им, а любые ограничения по скорости или режимам их использования устанавливаются исключительно военным ведомством США и в конечном счете президентом страны. Заявление предпринимателя последовало в ответ на пост бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в соцсети X, в которой тот сообщил о якобы восстановлении связи Starlink на скоростях перемещения до 160 км/ч и призвал полностью снять скоростные лимиты для военной модификации Starshield.
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Технологии, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Starlink, SpaceX, ВСУ
"Использование ограничено": Маск резко ответил о работе Starlink на Украине
Маск заявил о недопустимости использования Украиной Starlink для наступательных операций
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в ответ на претензии Киева из-за ограничений на работу терминалов Starlink заявил, что эта спутниковая связь предназначена исключительно для гражданских и оборонительных целей и не может применяться для наступательных боевых действий.
В среду экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечает украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов. Позднее в среду и Владимир Зеленский признал, что со Starlink на Украине возникли сложности.
"Starlink - это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", - подчеркнул Маск.
Маск также пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, системы Starshield принадлежат американскому правительству и контролируются им, а любые ограничения по скорости или режимам их использования устанавливаются исключительно военным ведомством США и в конечном счете президентом страны.
Заявление предпринимателя последовало в ответ на пост бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в соцсети X, в которой тот сообщил о якобы восстановлении связи Starlink на скоростях перемещения до 160 км/ч и призвал полностью снять скоростные лимиты для военной модификации Starshield.