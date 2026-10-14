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На Маврикии заинтересовалась системой оплаты проезда в метро в России
На Маврикии заинтересовалась системой оплаты проезда в метро в России - 14.10.2026, ПРАЙМ
На Маврикии заинтересовалась системой оплаты проезда в метро в России
Маврикию очень интересна система, которую используют в метро в России для предотвращения поездок без оплаты, рассказал РИА Новости маврикийский министр... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:42+0300
2026-10-14T06:42+0300
2026-10-14T06:42+0300
бизнес
маврикий
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Маврикию очень интересна система, которую используют в метро в России для предотвращения поездок без оплаты, рассказал РИА Новости маврикийский министр наземного транспорта Осман Магомед.
В 2019 году на Маврикии впервые с середины XX века запустили пассажирское железнодорожное сообщение. Система электричек Metro Express связывает Порт-Луи, столицу страны, с городом Курепипе в 30 километрах от столицы.
По словам министра, уклонение от оплаты проезда - серьезная проблема для железнодорожного транспорта Маврикия. Пассажиры должны платить не до посадки, а только после нее. В отличие от этой системы, в России в метро оплачивать проезд нужно сразу же при проходе через турникет, подчеркнул Магомед.
"Думаю, что это одно из направлений (сотрудничества с Россией - ред.). В прошлом году мы здесь посетили компанию-производителя турникетов. Они ведь даже без оплаты (картой) работают - если проездной куплен заранее, просто сканируется лицо при проходе, и сумма снимается с проездного. Мы хотели бы это рассмотреть", - сказал министр.
маврикий
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бизнес, маврикий
На Маврикии заинтересовалась системой оплаты проезда в метро в России
Министр Магомед: Маврикию интересна система оплаты проезда в метро в России
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Маврикию очень интересна система, которую используют в метро в России для предотвращения поездок без оплаты, рассказал РИА Новости маврикийский министр наземного транспорта Осман Магомед.
В 2019 году на Маврикии впервые с середины XX века запустили пассажирское железнодорожное сообщение. Система электричек Metro Express связывает Порт-Луи, столицу страны, с городом Курепипе в 30 километрах от столицы.
По словам министра, уклонение от оплаты проезда - серьезная проблема для железнодорожного транспорта Маврикия. Пассажиры должны платить не до посадки, а только после нее. В отличие от этой системы, в России в метро оплачивать проезд нужно сразу же при проходе через турникет, подчеркнул Магомед.
"Думаю, что это одно из направлений (сотрудничества с Россией - ред.). В прошлом году мы здесь посетили компанию-производителя турникетов. Они ведь даже без оплаты (картой) работают - если проездной куплен заранее, просто сканируется лицо при проходе, и сумма снимается с проездного. Мы хотели бы это рассмотреть", - сказал министр.