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В Томске загорелся завод по производству стружечных плит

В Томске загорелся завод по производству стружечных плит - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Томске загорелся завод по производству стружечных плит

Сушильное оборудование загорелось на площади около тысячи квадратных метров на предприятии по производству стружечных плит в Томске, рассказали РИА Новости в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:53+0300

2026-10-14T16:53+0300

2026-10-14T16:53+0300

происшествия

промышленность

томск

мчс

пожар

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сушильное оборудование загорелось на площади около тысячи квадратных метров на предприятии по производству стружечных плит в Томске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о возгорании поступило по адресу: город Томск, Кузовлевский тракт, 4/1. По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСБ-плит", - говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.

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промышленность, томск, мчс, пожар