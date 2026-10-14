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В Томске загорелся завод по производству стружечных плит
В Томске загорелся завод по производству стружечных плит - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Томске загорелся завод по производству стружечных плит
Сушильное оборудование загорелось на площади около тысячи квадратных метров на предприятии по производству стружечных плит в Томске, рассказали РИА Новости в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:53+0300
2026-10-14T16:53+0300
2026-10-14T16:53+0300
происшествия
промышленность
томск
мчс
пожар
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сушильное оборудование загорелось на площади около тысячи квадратных метров на предприятии по производству стружечных плит в Томске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о возгорании поступило по адресу: город Томск, Кузовлевский тракт, 4/1. По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСБ-плит", - говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.
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Происшествия, Промышленность, Томск, МЧС, пожар
В Томске загорелся завод по производству стружечных плит
Оборудование загорелось на тысяче "квадратов" на заводе по производству ОСБ-плит в Томске
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сушильное оборудование загорелось на площади около тысячи квадратных метров на предприятии по производству стружечных плит в Томске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о возгорании поступило по адресу: город Томск, Кузовлевский тракт, 4/1. По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСБ-плит", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.
К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.