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Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев

Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев - 14.10.2026, ПРАЙМ

Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев

Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:44+0300

2026-10-14T13:44+0300

2026-10-14T13:44+0300

мировая экономика

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И (президент США Дональд - ред.) Трамп не (экс-канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".

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мировая экономика, сша, фрг, дмитрий медведев, владимир зеленский