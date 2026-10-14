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Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев - 14.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев
Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:44+0300
2026-10-14T13:44+0300
мировая экономика
сша
фрг
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И (президент США Дональд - ред.) Трамп не (экс-канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
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мировая экономика, сша, фрг, дмитрий медведев, владимир зеленский
Мировая экономика, США, ФРГ, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
13:44 14.10.2026
 
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Зеленский слепнет и паникует без разведданных США

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И (президент США Дональд - ред.) Трамп не (экс-канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
 
Мировая экономикаСШАФРГДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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