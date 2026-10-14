https://1prime.ru/20261014/medvedev-874226815.html
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев - 14.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев
Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:44+0300
2026-10-14T13:44+0300
2026-10-14T13:44+0300
мировая экономика
сша
фрг
дмитрий медведев
владимир зеленский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874226815.jpg?1791974674
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без американских разведданных, потому что "когда хамишь спонсорам, они злятся", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И (президент США Дональд - ред.) Трамп не (экс-канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
сша
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, фрг, дмитрий медведев, владимир зеленский
Мировая экономика, США, ФРГ, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных США, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Зеленский слепнет и паникует без разведданных США