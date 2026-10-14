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В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники

В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники - 14.10.2026, ПРАЙМ

В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники

Ностальгический тренд на проводные наушники в России прошел - за девять месяцев их доля в продажах сократилась на 12 п.п., до 18%, в то время как беспроводные... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:17+0300

2026-10-14T09:17+0300

2026-10-14T09:17+0300

бизнес

технологии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ностальгический тренд на проводные наушники в России прошел - за девять месяцев их доля в продажах сократилась на 12 п.п., до 18%, в то время как беспроводные TWS-наушники укрепились, рассказали РИА Новости в "Мегафоне". "Ностальгический тренд на проводные наушники прошел: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах через интернет-магазин и объединенную розничную сеть "Мегафона" и Yota сократилась с 30% до 18%", - говорится в сообщении компании. Аналитики выяснили, что одновременно с этим беспроводные модели продолжают укреплять позиции у покупателей. Наиболее популярным форматом остаются TWS-наушники - на них пришлось 69% продаж против 60% годом ранее. Отмечается, что самыми активными покупателями наушников в 2026 году стали жители Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской области и Красноярского края. Сильнее всего относительно прошлого года число продаж выросло на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне, а также в Магаданской области и Удмуртии.

московская область

краснодарский край

свердловская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, московская область, краснодарский край, свердловская область, мегафон, yota