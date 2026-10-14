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В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники
В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники - 14.10.2026, ПРАЙМ
В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники
Ностальгический тренд на проводные наушники в России прошел - за девять месяцев их доля в продажах сократилась на 12 п.п., до 18%, в то время как беспроводные... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:17+0300
2026-10-14T09:17+0300
бизнес
технологии
россия
московская область
краснодарский край
свердловская область
мегафон
yota
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212700.jpg?1791958622
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ностальгический тренд на проводные наушники в России прошел - за девять месяцев их доля в продажах сократилась на 12 п.п., до 18%, в то время как беспроводные TWS-наушники укрепились, рассказали РИА Новости в "Мегафоне". "Ностальгический тренд на проводные наушники прошел: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах через интернет-магазин и объединенную розничную сеть "Мегафона" и Yota сократилась с 30% до 18%", - говорится в сообщении компании. Аналитики выяснили, что одновременно с этим беспроводные модели продолжают укреплять позиции у покупателей. Наиболее популярным форматом остаются TWS-наушники - на них пришлось 69% продаж против 60% годом ранее. Отмечается, что самыми активными покупателями наушников в 2026 году стали жители Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской области и Красноярского края. Сильнее всего относительно прошлого года число продаж выросло на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне, а также в Магаданской области и Удмуртии.
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бизнес, технологии, россия, московская область, краснодарский край, свердловская область, мегафон, yota
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Мегафон, Yota
09:17 14.10.2026
 
В "Мегафоне" рассказали о тренде на проводные наушники

"Мегафон": ностальгический тренд на проводные наушники в России прошел

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ностальгический тренд на проводные наушники в России прошел - за девять месяцев их доля в продажах сократилась на 12 п.п., до 18%, в то время как беспроводные TWS-наушники укрепились, рассказали РИА Новости в "Мегафоне".
"Ностальгический тренд на проводные наушники прошел: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах через интернет-магазин и объединенную розничную сеть "Мегафона" и Yota сократилась с 30% до 18%", - говорится в сообщении компании.
Аналитики выяснили, что одновременно с этим беспроводные модели продолжают укреплять позиции у покупателей. Наиболее популярным форматом остаются TWS-наушники - на них пришлось 69% продаж против 60% годом ранее.
Отмечается, что самыми активными покупателями наушников в 2026 году стали жители Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской области и Красноярского края.
Сильнее всего относительно прошлого года число продаж выросло на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне, а также в Магаданской области и Удмуртии.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМосковская областьКраснодарский крайСвердловская областьМегафонYota
 
 
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