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Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году
Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году
Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:55+0300
2026-10-14T17:55+0300
2026-10-14T17:55+0300
мировая экономика
россия
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сергей лавров
ван и
мид рф
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БАКУ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем. Министр иностранных дел России отметил, что между двумя странами хорошо развивается экономическое взаимодействие. "За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту (с Китаем - ред.). И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена", - подчеркнул Лавров.
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мировая экономика, россия, китай, сергей лавров, ван и, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров, Ван И, МИД РФ
Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году
Лавров на встрече с Ван И выразил надежду на рекорд торгового обмена с Китаем
БАКУ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем.
Министр иностранных дел России отметил, что между двумя странами хорошо развивается экономическое взаимодействие.
"За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту (с Китаем - ред.). И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена", - подчеркнул Лавров.