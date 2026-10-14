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Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году

Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ

Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:55+0300

2026-10-14T17:55+0300

2026-10-14T17:55+0300

мировая экономика

россия

китай

сергей лавров

ван и

мид рф

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БАКУ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем. Министр иностранных дел России отметил, что между двумя странами хорошо развивается экономическое взаимодействие. "За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту (с Китаем - ред.). И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена", - подчеркнул Лавров.

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мировая экономика, россия, китай, сергей лавров, ван и, мид рф