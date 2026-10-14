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Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году
Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году
Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:55+0300
2026-10-14T17:55+0300
мировая экономика
россия
китай
сергей лавров
ван и
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874243231.jpg?1791989727
БАКУ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем. Министр иностранных дел России отметил, что между двумя странами хорошо развивается экономическое взаимодействие. "За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту (с Китаем - ред.). И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена", - подчеркнул Лавров.
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мировая экономика, россия, китай, сергей лавров, ван и, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров, Ван И, МИД РФ
17:55 14.10.2026
 
Лавров надеется на рекорд товарооборота России и Китая в 2026 году

Лавров на встрече с Ван И выразил надежду на рекорд торгового обмена с Китаем

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БАКУ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, открывая встречу со своим китайским коллегой Ван И, выразил надежду на то, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с Китаем.
Министр иностранных дел России отметил, что между двумя странами хорошо развивается экономическое взаимодействие.
"За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту (с Китаем - ред.). И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена", - подчеркнул Лавров.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙСергей ЛавровВан ИМИД РФ
 
 
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