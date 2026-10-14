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Белоруссия призвала отказаться от санкций, мешающих борьбе с голодом в мире

Белоруссия призвала отказаться от санкций, мешающих борьбе с голодом в мире - 14.10.2026, ПРАЙМ

Белоруссия призвала отказаться от санкций, мешающих борьбе с голодом в мире

От применения односторонних санкций, которые препятствуют успешной борьбе с голодом в мире, необходимо отказаться, заявил заместитель министра иностранных дел... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:28+0300

2026-10-14T21:28+0300

2026-10-14T21:30+0300

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МИНСК, 14 окт - ПРАЙМ. От применения односторонних санкций, которые препятствуют успешной борьбе с голодом в мире, необходимо отказаться, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета. "Мы вновь призываем государства отказаться от незаконных односторонних мер, которые подрывают усилия по борьбе с голодом", - заявил Секрета на заседании второго комитета 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Текст его выступления опубликован на сайте МИД Белоруссии. Белорусский дипломат подчеркнул, что ситуация с глобальной продовольственной безопасностью в мире продолжает ухудшаться. "Несмотря на то что мир обладает достаточными ресурсами для обеспечения продовольствием каждого, мы наблюдаем устойчивый негативный тренд: порядка 700 миллионов человек страдают от голода", - констатировал он. Замминистра подчеркнул, что основными драйверами этого кризиса остаются конфликты - к старым добавляются новые. "Эскалация на Ближнем Востоке привела к серьезным сбоям в цепочках поставок энергоносителей и удобрений через Ормузский пролив. Мы видим резкий скачок цен на удобрения - более чем на 100 долларов за тонну с февраля 2026 года, - что напрямую угрожает урожаю следующего сезона", - сказал он. Секрета отметил, что к этому добавляются климатические шоки - засухи, наводнения, деградация почв, - которые подрывают производство продовольствия там, где оно и без того уязвимо. "Это, безусловно, создает риск падения производства продовольствия в среднесрочной перспективе. Но есть и то, что не зависит ни от погоды, ни от конфликтов. Особую озабоченность вызывает пагубная практика односторонних принудительных мер", - заявил белорусский дипломат. Он подчеркнул, что санкции против производителей удобрений, в частности против Белоруссии, создают искусственный дефицит на мировых рынках, ведут к росту цен и делают критически важные ресурсы недоступными для фермеров в беднейших странах. При этом замминистра отметил, что сельское хозяйство Белоруссии демонстрирует устойчивость и высокую эффективность. "В прошлом году мы достигли отметки в десять миллиардов долларов по экспорту продовольствия. Мы активно делимся своим опытом и технологиями с другими странами", - сказал он, приведя в пример ряд стран Африки. Дипломат заявил, что в Минске твердо убеждены, что продовольственная безопасность достигается не санкциями, а сотрудничеством. "Не барьерами, а техникой, технологиями и открытым рынком", - подчеркнул он.

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мировая экономика, белоруссия, нью-йорк, ближний восток, оон, мид, мид белоруссии