https://1prime.ru/20261014/minekonomrazvitija-874228584.html
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте
Минэкономразвития России предлагает разрешить всем регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, соответствующие поправки уже внесены в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:23+0300
2026-10-14T14:23+0300
2026-10-14T14:23+0300
россия
бизнес
максим решетников
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874228584.jpg?1791976988
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает разрешить всем регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, соответствующие поправки уже внесены в правительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В 17 регионах России и на федеральной территории "Сириус" с 1 сентября 2025 года стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года. С 1 сентября текущего года к нему присоединились еще четыре региона.
Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен зарегистрироваться в реестре средств размещения. С 1 января текущего года введен запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.
"В эксперименте по гостевым домам участвует 21 регион, легализовали 9,8 тысячи объектов. Теперь предлагаем разрешить участвовать всем регионам - поправки уже внесены в правительство", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с членами комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
В министерстве отметили, что расширение эксперимента по гостевым домам на все регионы является приоритетной задачей в осеннюю сессию Госдумы.
Кроме того, в предстоящую сессию министерство рассчитывает снять с туроператоров на внутреннем рынке обязанность подавать данные в систему "Электронная путевка" и упростить строительство горнолыжных комплексов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, максим решетников, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников, Госдума
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте
МЭР предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает разрешить всем регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, соответствующие поправки уже внесены в правительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В 17 регионах России и на федеральной территории "Сириус" с 1 сентября 2025 года стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года. С 1 сентября текущего года к нему присоединились еще четыре региона.
Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен зарегистрироваться в реестре средств размещения. С 1 января текущего года введен запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.
"В эксперименте по гостевым домам участвует 21 регион, легализовали 9,8 тысячи объектов. Теперь предлагаем разрешить участвовать всем регионам - поправки уже внесены в правительство", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с членами комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
В министерстве отметили, что расширение эксперимента по гостевым домам на все регионы является приоритетной задачей в осеннюю сессию Госдумы.
Кроме того, в предстоящую сессию министерство рассчитывает снять с туроператоров на внутреннем рынке обязанность подавать данные в систему "Электронная путевка" и упростить строительство горнолыжных комплексов.