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Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте
Минэкономразвития России предлагает разрешить всем регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, соответствующие поправки уже внесены в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:23+0300
2026-10-14T14:23+0300
россия
бизнес
максим решетников
госдума
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает разрешить всем регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, соответствующие поправки уже внесены в правительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства. В 17 регионах России и на федеральной территории "Сириус" с 1 сентября 2025 года стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года. С 1 сентября текущего года к нему присоединились еще четыре региона. Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен зарегистрироваться в реестре средств размещения. С 1 января текущего года введен запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр. "В эксперименте по гостевым домам участвует 21 регион, легализовали 9,8 тысячи объектов. Теперь предлагаем разрешить участвовать всем регионам - поправки уже внесены в правительство", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с членами комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В министерстве отметили, что расширение эксперимента по гостевым домам на все регионы является приоритетной задачей в осеннюю сессию Госдумы. Кроме того, в предстоящую сессию министерство рассчитывает снять с туроператоров на внутреннем рынке обязанность подавать данные в систему "Электронная путевка" и упростить строительство горнолыжных комплексов.
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192
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россия, бизнес, максим решетников, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников, Госдума
14:23 14.10.2026
 
Минэкономразвития предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте

МЭР предложило разрешить регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает разрешить всем регионам участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов, соответствующие поправки уже внесены в правительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В 17 регионах России и на федеральной территории "Сириус" с 1 сентября 2025 года стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года. С 1 сентября текущего года к нему присоединились еще четыре региона.
Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен зарегистрироваться в реестре средств размещения. С 1 января текущего года введен запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.
"В эксперименте по гостевым домам участвует 21 регион, легализовали 9,8 тысячи объектов. Теперь предлагаем разрешить участвовать всем регионам - поправки уже внесены в правительство", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с членами комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
В министерстве отметили, что расширение эксперимента по гостевым домам на все регионы является приоритетной задачей в осеннюю сессию Госдумы.
Кроме того, в предстоящую сессию министерство рассчитывает снять с туроператоров на внутреннем рынке обязанность подавать данные в систему "Электронная путевка" и упростить строительство горнолыжных комплексов.
 
РОССИЯБизнесМаксим РешетниковГосдума
 
 
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