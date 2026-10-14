https://1prime.ru/20261014/minenergo-874221486.html

Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве

Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве

Минэнерго РФ планирует переехать в другое здание в Москве в конце 2027 года - начале 2028 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

россия

москва

евгений грабчак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует переехать в другое здание в Москве в конце 2027 года - начале 2028 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. "Должны, я думаю, конец двадцать седьмого, двадцать восьмой будет. Ждем, когда здание освободят", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о планах переезда министерства в другое здание в Москве. Сейчас министерство располагается в здании на улице Щепкина. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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