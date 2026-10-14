https://1prime.ru/20261014/minenergo-874221486.html
Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве
Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве
Минэнерго РФ планирует переехать в другое здание в Москве в конце 2027 года - начале 2028 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:17+0300
2026-10-14T12:17+0300
2026-10-14T12:17+0300
россия
москва
евгений грабчак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует переехать в другое здание в Москве в конце 2027 года - начале 2028 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
"Должны, я думаю, конец двадцать седьмого, двадцать восьмой будет. Ждем, когда здание освободят", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о планах переезда министерства в другое здание в Москве.
Сейчас министерство располагается в здании на улице Щепкина.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, евгений грабчак
РОССИЯ, МОСКВА, Евгений Грабчак
Минэнерго планирует переехать в другое здание в Москве
Грабчак: Минэнерго планирует переехать в новое здание в конце 2027 года - начале 2028 года
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует переехать в другое здание в Москве в конце 2027 года - начале 2028 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
"Должны, я думаю, конец двадцать седьмого, двадцать восьмой будет. Ждем, когда здание освободят", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о планах переезда министерства в другое здание в Москве.
Сейчас министерство располагается в здании на улице Щепкина.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.