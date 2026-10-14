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Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 миллиарда - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 миллиарда
Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 миллиарда - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 миллиарда
Министерство финансов США объявило о наложении штрафа на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America за систематические нарушения... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:47+0300
2026-10-14T00:47+0300
финансы
банки
сша
белоруссия
иран
минфин сша
bank of america
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о наложении штрафа на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America за систематические нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. "Сегодня министерство финансов США объявило о применении мер принудительного характера, наложив штрафы на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America, второй по величине банк в Соединенных Штатах, за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима", - говорится в пресс-релизе ведомства. Взыскания распределили между тремя подразделениями ведомства: отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на пять миллиардов долларов, а управление инспектора денежного обращения (OCC) взыскало 750 миллионов долларов за провал системы контроля транзакций, говорится в пресс-релизе. В свою очередь, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с банком соглашение на 11,6 миллиона долларов за сотни нарушений санкций против РФ, Белоруссии и Ирана, следует из пресс-релиза.
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финансы, банки, сша, белоруссия, иран, минфин сша, bank of america
Финансы, Банки, США, БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, Минфин США, Bank of America
00:47 14.10.2026
 
Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 миллиарда

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 миллиарда за нарушения санкционного режима

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о наложении штрафа на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America за систематические нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима.
"Сегодня министерство финансов США объявило о применении мер принудительного характера, наложив штрафы на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America, второй по величине банк в Соединенных Штатах, за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Взыскания распределили между тремя подразделениями ведомства: отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на пять миллиардов долларов, а управление инспектора денежного обращения (OCC) взыскало 750 миллионов долларов за провал системы контроля транзакций, говорится в пресс-релизе.
В свою очередь, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с банком соглашение на 11,6 миллиона долларов за сотни нарушений санкций против РФ, Белоруссии и Ирана, следует из пресс-релиза.
 
ФинансыБанкиСШАБЕЛОРУССИЯИРАНМинфин СШАBank of America
 
 
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