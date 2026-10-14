https://1prime.ru/20261014/minfin-874239584.html
Минфин разместил ОФЗ на 73,48 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 73,48 миллиарда рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 73,48 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T17:03+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 73,479 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 187,264 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 80,8113% от номинала, средневзвешенная цена - 80,8138% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,77% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,77% годовых. Выручка от размещения - 59,574 миллиарда рублей. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 41,771 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 110,976 миллиарда.
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Минфин разместил ОФЗ на 73,48 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26245 на 73,48 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 73,479 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 187,264 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 80,8113% от номинала, средневзвешенная цена - 80,8138% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,77% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,77% годовых. Выручка от размещения - 59,574 миллиарда рублей.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 41,771 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 110,976 миллиарда.