https://1prime.ru/20261014/minfin-874243039.html
Минфин доразместил ОФЗ 26251 на 24,7 миллиарда рублей
Минфин доразместил ОФЗ 26251 на 24,7 миллиарда рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минфин доразместил ОФЗ 26251 на 24,7 миллиарда рублей
Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года - на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:53+0300
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2026-10-14T17:53+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года - на 24,743 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 83,8355% от номинала. Доходность по цене размещения - 15,74% годовых. Выручка от размещения - 21,021 миллиарда рублей.
Ранее в среду Минфин в ходе аукциона разместил ОФЗ 26251 на 41,771 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 110,976 миллиарда.
Цена отсечения составила 83,82% от номинала, средневзвешенная цена - 83,8355% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,74% годовых, средневзвешенная доходность - также 15,74% годовых. Выручка от размещения - 35,487 миллиарда рублей.
Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 66,514 миллиарда рублей, выручка от размещения - 56,508 миллиарда.
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Минфин доразместил ОФЗ 26251 на 24,7 миллиарда рублей
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ серии 26251 на 24,743 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года - на 24,743 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 83,8355% от номинала. Доходность по цене размещения - 15,74% годовых. Выручка от размещения - 21,021 миллиарда рублей.
Ранее в среду Минфин в ходе аукциона разместил ОФЗ 26251 на 41,771 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 110,976 миллиарда.
Цена отсечения составила 83,82% от номинала, средневзвешенная цена - 83,8355% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,74% годовых, средневзвешенная доходность - также 15,74% годовых. Выручка от размещения - 35,487 миллиарда рублей.
Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 66,514 миллиарда рублей, выручка от размещения - 56,508 миллиарда.