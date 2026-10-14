https://1prime.ru/20261014/minfin-874246912.html

Минфин доразместил после аукциона ОФЗ серии 26245 на 21,37 миллиарда рублей

Минфин доразместил после аукциона ОФЗ серии 26245 на 21,37 миллиарда рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минфин доразместил после аукциона ОФЗ серии 26245 на 21,37 миллиарда рублей

Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года - на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:11+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года - на 21,368 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства. Цена размещения составила 80,8138% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,77% годовых. Выручка от размещения - 17,325 миллиарда рублей. Ранее в среду Минфин в ходе аукциона разместил ОФЗ 26245 на 73,479 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 187,264 миллиарда. Цена отсечения составила 80,8113% от номинала, средневзвешенная цена - 80,8138% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,77% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,77% годовых. Выручка от размещения - 59,574 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ этого выпуска составил 94,847 миллиарда рублей, выручка от размещения - 76,899 миллиарда.

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