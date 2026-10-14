https://1prime.ru/20261014/ministr-874251308.html

Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок

Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок - 14.10.2026, ПРАЙМ

Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок

Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что вместе с министром обороны Ромулусом Русин-Сенди провел переговоры с представителями США о... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:55+0300

2026-10-14T20:55+0300

2026-10-14T20:59+0300

газ

мировая экономика

венгрия

сша

facebook

нато

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874251308.jpg?1792000798

БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что вместе с министром обороны Ромулусом Русин-Сенди провел переговоры с представителями США о перспективах диверсификации энергопоставок в Венгрию. Капитань в сентябре заявил, что страна готова с октября 2027 года отказаться от закупок российского газа, если этого потребует Еврокомиссия, утверждая, что Венгрия найдет альтернативы. "Мы обсудили множество важных вопросов. Среди них шла речь о роли Венгрии в международном военном сотрудничестве, а также о таких шагах, благодаря которым мы можем диверсифицировать энергоснабжение нашей страны", - написал Капитань на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская). Как отметил министр, на встрече присутствовали постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и временная поверенная в делах США в Венгрии Кэролайн Сэвидж. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.

венгрия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, венгрия, сша, facebook, нато