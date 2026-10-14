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Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок
Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок - 14.10.2026, ПРАЙМ
Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что вместе с министром обороны Ромулусом Русин-Сенди провел переговоры с представителями США о... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:55+0300
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БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что вместе с министром обороны Ромулусом Русин-Сенди провел переговоры с представителями США о перспективах диверсификации энергопоставок в Венгрию. Капитань в сентябре заявил, что страна готова с октября 2027 года отказаться от закупок российского газа, если этого потребует Еврокомиссия, утверждая, что Венгрия найдет альтернативы. "Мы обсудили множество важных вопросов. Среди них шла речь о роли Венгрии в международном военном сотрудничестве, а также о таких шагах, благодаря которым мы можем диверсифицировать энергоснабжение нашей страны", - написал Капитань на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская). Как отметил министр, на встрече присутствовали постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и временная поверенная в делах США в Венгрии Кэролайн Сэвидж. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
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газ, мировая экономика, венгрия, сша, facebook, нато
Газ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, Facebook, НАТО
Венгрия и США обсудили диверсификацию энергопоставок
Венгерские министры обсудили с представителями США диверсификацию энергопоставок
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что вместе с министром обороны Ромулусом Русин-Сенди провел переговоры с представителями США о перспективах диверсификации энергопоставок в Венгрию.
Капитань в сентябре заявил, что страна готова с октября 2027 года отказаться от закупок российского газа, если этого потребует Еврокомиссия, утверждая, что Венгрия найдет альтернативы.
"Мы обсудили множество важных вопросов. Среди них шла речь о роли Венгрии в международном военном сотрудничестве, а также о таких шагах, благодаря которым мы можем диверсифицировать энергоснабжение нашей страны", - написал Капитань на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская).
Как отметил министр, на встрече присутствовали постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и временная поверенная в делах США в Венгрии Кэролайн Сэвидж.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.