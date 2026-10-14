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Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ
Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ
Минобрнауки РФ в 2027 году откроет прием на новую программу в области высокоскоростного транспорта, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:00+0300
2026-10-14T15:00+0300
бизнес
россия
минобрнауки
совет федерации
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ в 2027 году откроет прием на новую программу в области высокоскоростного транспорта, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Министр отметил, что ведомство поставило Российскому университету транспорта задачу разработать новую программу "Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта", направленную на решение различных задач: от изготовления специальных рельс и подвижного состава до особой логистики. "Уже разработка ее (новой программы "Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта" - ред.) завершается, и обещают нам коллеги из университета, что с 2027 года мы впервые откроем на нее прием", - сказал Фальков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. Он подчеркнул, что раньше такой программы не существовала вообще.
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бизнес, россия, минобрнауки, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Минобрнауки, Совет Федерации
15:00 14.10.2026
 
Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ

Фальков: Минобрнауки откроет прием на новую программу по высокоскоростному транспорту

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ в 2027 году откроет прием на новую программу в области высокоскоростного транспорта, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Министр отметил, что ведомство поставило Российскому университету транспорта задачу разработать новую программу "Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта", направленную на решение различных задач: от изготовления специальных рельс и подвижного состава до особой логистики.
"Уже разработка ее (новой программы "Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта" - ред.) завершается, и обещают нам коллеги из университета, что с 2027 года мы впервые откроем на нее прием", - сказал Фальков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Он подчеркнул, что раньше такой программы не существовала вообще.
 
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