https://1prime.ru/20261014/minobrnauki-874231611.html

Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ

Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минобрнауки в 2027 году откроет прием на новую программу в области ВСМ

Минобрнауки РФ в 2027 году откроет прием на новую программу в области высокоскоростного транспорта, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:00+0300

2026-10-14T15:00+0300

2026-10-14T15:00+0300

бизнес

россия

минобрнауки

совет федерации

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ в 2027 году откроет прием на новую программу в области высокоскоростного транспорта, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Министр отметил, что ведомство поставило Российскому университету транспорта задачу разработать новую программу "Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта", направленную на решение различных задач: от изготовления специальных рельс и подвижного состава до особой логистики. "Уже разработка ее (новой программы "Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта" - ред.) завершается, и обещают нам коллеги из университета, что с 2027 года мы впервые откроем на нее прием", - сказал Фальков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. Он подчеркнул, что раньше такой программы не существовала вообще.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минобрнауки, совет федерации