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Пассажиры смогут проверять легальность межрегиональных рейсов

Пассажиры смогут проверять легальность межрегиональных рейсов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Пассажиры смогут проверять легальность межрегиональных рейсов

Система контроля пассажирских перевозок (СКПП) позволит пассажирам проверять легальность межрегиональных рейсов на автомобильном транспорте, а регионам... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:52+0300

2026-10-14T15:52+0300

2026-10-14T15:52+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Система контроля пассажирских перевозок (СКПП) позволит пассажирам проверять легальность межрегиональных рейсов на автомобильном транспорте, а регионам проводить аналитику пассажиропотока и осуществлять планирование, рассказал директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков. "Для пассажира в перспективе СКПП – это возможность верифицировать легальность рейса в режиме реального времени перед покупкой билета, например по QR-коду, и быть уверенным в своей безопасности", - рассказал Юренков в ходе сессии на форуме "Общественный транспорт 2026". Он также отметил, что для перевозчиков система обеспечит электронное согласование маршрутов, сокращение вдвое сроков их открытия и защиту от недобросовестной конкуренции. В свою очередь, для регионов эта система станет инструментом риск-ориентированного контроля и получения достоверной аналитики пассажиропотока и возможности для транспортного планирования, продолжил глава департамента Минтранса. Создаваемая по поручению президента России Владимира Путина СКПП на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" работает в стране с 15 января по 1 ноября 2026 года. На первом этапе уже отработаны электронная подача заявлений о включении остановочных пунктов в реестр, цифровое согласование межрегиональных маршрутов и принятие решений органами власти субъектов страны в электронной форме. Юренков уточнил, что сейчас идет второй этап эксперимента, в ходе которого в цифровом виде ведутся реестры остановочных пунктов и маршрутов, применяются уникальные идентификаторы перевозчика, маршрута, рейса и поездки, а перемещение автобусов сверяется с данными платформы мониторинга госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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