Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/mintrans-874223434.html
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта
Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:39+0300
2026-10-14T12:46+0300
бизнес
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874223434.jpg?1791971208
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило в рамках форума "Общественный транспорт 2026". "В центре сейчас человек, и такая человекоцентричность при реализации программ развития общественного транспорта, наверное, и дает основной результат. Во многих регионах сегодня помимо вопросов, связанных с обновлением подвижного состава, остро стоит вопрос качества работы общественного транспорта", - заказал заместитель министра. Шило пояснил, что речь идет об организации работы транспорта четко по расписанию, его доступности, удобства и безопасности поездок на общественном транспорте. "Регионы уже сегодня разработали стандарты транспортного обслуживания… 36 регионов их утвердили, а остальным регионам нужно ускорить эту работу", - добавил он. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
12:39 14.10.2026 (обновлено: 12:46 14.10.2026)
 
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта

Замглавы Минтранса Шило назвал обеспечение комфорта важной задачей в развитии транспорта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило в рамках форума "Общественный транспорт 2026".
"В центре сейчас человек, и такая человекоцентричность при реализации программ развития общественного транспорта, наверное, и дает основной результат. Во многих регионах сегодня помимо вопросов, связанных с обновлением подвижного состава, остро стоит вопрос качества работы общественного транспорта", - заказал заместитель министра.
Шило пояснил, что речь идет об организации работы транспорта четко по расписанию, его доступности, удобства и безопасности поездок на общественном транспорте.
"Регионы уже сегодня разработали стандарты транспортного обслуживания… 36 регионов их утвердили, а остальным регионам нужно ускорить эту работу", - добавил он.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала