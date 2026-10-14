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В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта

В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта

Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:39+0300

2026-10-14T12:39+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило в рамках форума "Общественный транспорт 2026". "В центре сейчас человек, и такая человекоцентричность при реализации программ развития общественного транспорта, наверное, и дает основной результат. Во многих регионах сегодня помимо вопросов, связанных с обновлением подвижного состава, остро стоит вопрос качества работы общественного транспорта", - заказал заместитель министра. Шило пояснил, что речь идет об организации работы транспорта четко по расписанию, его доступности, удобства и безопасности поездок на общественном транспорте. "Регионы уже сегодня разработали стандарты транспортного обслуживания… 36 регионов их утвердили, а остальным регионам нужно ускорить эту работу", - добавил он. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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