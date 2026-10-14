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В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта
Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:39+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило в рамках форума "Общественный транспорт 2026". "В центре сейчас человек, и такая человекоцентричность при реализации программ развития общественного транспорта, наверное, и дает основной результат. Во многих регионах сегодня помимо вопросов, связанных с обновлением подвижного состава, остро стоит вопрос качества работы общественного транспорта", - заказал заместитель министра. Шило пояснил, что речь идет об организации работы транспорта четко по расписанию, его доступности, удобства и безопасности поездок на общественном транспорте. "Регионы уже сегодня разработали стандарты транспортного обслуживания… 36 регионов их утвердили, а остальным регионам нужно ускорить эту работу", - добавил он. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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бизнес, москва
В Минтрансе назвали важные задачи в развитии общественного транспорта
Замглавы Минтранса Шило назвал обеспечение комфорта важной задачей в развитии транспорта
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Обеспечение удобства и качественного обслуживания, а также "человекоцентричность" являются важными задачами в развитии общественного транспорта в России, сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило в рамках форума "Общественный транспорт 2026".
"В центре сейчас человек, и такая человекоцентричность при реализации программ развития общественного транспорта, наверное, и дает основной результат. Во многих регионах сегодня помимо вопросов, связанных с обновлением подвижного состава, остро стоит вопрос качества работы общественного транспорта", - заказал заместитель министра.
Шило пояснил, что речь идет об организации работы транспорта четко по расписанию, его доступности, удобства и безопасности поездок на общественном транспорте.
"Регионы уже сегодня разработали стандарты транспортного обслуживания… 36 регионов их утвердили, а остальным регионам нужно ускорить эту работу", - добавил он.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.