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В Минтрансе рассказали о мерах поддержки общественного транспорта - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали о мерах поддержки общественного транспорта
В Минтрансе рассказали о мерах поддержки общественного транспорта - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о мерах поддержки общественного транспорта
Правительство при определении объемов господдержки на обновление и развитие общественного транспорта будет ориентироваться на уровень качества транспортных... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:03+0300
2026-10-14T13:03+0300
бизнес
россия
москва
госсовет
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство при определении объемов господдержки на обновление и развитие общественного транспорта будет ориентироваться на уровень качества транспортных услуг в регионах, сообщил замглавы Минтранса России Алексей Шило. "Если раньше у нас основной упор был на количество обновленных транспортных средств, то сейчас у нас поставлена целевая задача, чтобы меры федеральной поддержки на обновление общественного транспорта и на развитие системы общественного транспорта в целом были увязаны с изменением качества транспортного обслуживания и оценкой самих граждан", - сказал он, выступая на форуме "Общественный транспорт 2026". Замминистра пояснил, что оценивать это планируется по ряду критериев, которые ведомство определит вместе с регионами. Это, прежде всего, пространственная, временная и ценовая доступность транспорта, а также его безопасность, скорость, комфорт и уровень цифровизации. Шило напомнил, что сейчас в большинстве регионов отсутствует госрегулирование тарифов за проезд на общественном транспорте, и заявил о необходимости установки этого регулирования. Инициативу установить государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах впервые озвучил в ходе заседания президиума Госсовета по транспорту глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он отмечал, что при такой системе заказчик в лице региона или города будет сам определять параметры движения: регулярность, время работы, классы транспортных средств. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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40
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40
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5
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бизнес, россия, москва, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Госсовет
13:03 14.10.2026
 
В Минтрансе рассказали о мерах поддержки общественного транспорта

Замглавы Минтранса Шило: господдержка транспорта будет зависеть от качества услуг

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство при определении объемов господдержки на обновление и развитие общественного транспорта будет ориентироваться на уровень качества транспортных услуг в регионах, сообщил замглавы Минтранса России Алексей Шило.
"Если раньше у нас основной упор был на количество обновленных транспортных средств, то сейчас у нас поставлена целевая задача, чтобы меры федеральной поддержки на обновление общественного транспорта и на развитие системы общественного транспорта в целом были увязаны с изменением качества транспортного обслуживания и оценкой самих граждан", - сказал он, выступая на форуме "Общественный транспорт 2026".
Замминистра пояснил, что оценивать это планируется по ряду критериев, которые ведомство определит вместе с регионами. Это, прежде всего, пространственная, временная и ценовая доступность транспорта, а также его безопасность, скорость, комфорт и уровень цифровизации.
Шило напомнил, что сейчас в большинстве регионов отсутствует госрегулирование тарифов за проезд на общественном транспорте, и заявил о необходимости установки этого регулирования.
Инициативу установить государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах впервые озвучил в ходе заседания президиума Госсовета по транспорту глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он отмечал, что при такой системе заказчик в лице региона или города будет сам определять параметры движения: регулярность, время работы, классы транспортных средств.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
 
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