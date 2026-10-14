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Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании
Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании
Авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит увеличить число рейсов между странами, говорится в сообщении... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:24+0300
2026-10-14T13:24+0300
бизнес
россия
египет
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит увеличить число рейсов между странами, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Россия и Египет расширяют возможности для прямого авиасообщения. Меморандум о взаимопонимании подписали по итогам переговоров авиационных властей двух стран… Документ позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых рейсов", - говорится в сообщении. Российскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, а египетскую - президент управления гражданской авиации Египта Самех Фаузи. Египет остается одним из востребованных международных направлений среди российских пассажиров, отметили в министерстве - за прошлый год только российские авиакомпании перевезли между Россией и Египтом более 2 миллионов человек. "Достигнутые договоренности сделают перелеты доступнее для граждан обеих стран. Стороны продолжат укреплять сотрудничество в сфере гражданской авиации", - подчеркнули в Минтрансе.
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бизнес, россия, египет
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ
13:24 14.10.2026
 
Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании

Минтранс: Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании по авиасообщению

© fotolia.com / selensergenФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© fotolia.com / selensergen
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит увеличить число рейсов между странами, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Россия и Египет расширяют возможности для прямого авиасообщения. Меморандум о взаимопонимании подписали по итогам переговоров авиационных властей двух стран… Документ позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых рейсов", - говорится в сообщении.
Российскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, а египетскую - президент управления гражданской авиации Египта Самех Фаузи.
Египет остается одним из востребованных международных направлений среди российских пассажиров, отметили в министерстве - за прошлый год только российские авиакомпании перевезли между Россией и Египтом более 2 миллионов человек.
"Достигнутые договоренности сделают перелеты доступнее для граждан обеих стран. Стороны продолжат укреплять сотрудничество в сфере гражданской авиации", - подчеркнули в Минтрансе.
 
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