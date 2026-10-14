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Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок
Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок
Региональный рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом в России на сегодняшний день оценивается в 75-100 миллиардов рублей при потенциале в 150... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:28+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Региональный рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом в России на сегодняшний день оценивается в 75-100 миллиардов рублей при потенциале в 150 миллиардов, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Артем Юренков. "Сам рынок региональных пассажирских перевозок автомобильным транспортом оценивается порядка 75-100 миллиардов рублей при потенциале более 150 миллиардов рублей", - сказал он в ходе форума "Общественный транспорт 2026". При этом, по оценкам экспертов, которые озвучил Юренков, от 40 до 50% региональных перевозчиков работают с какими-либо нарушениями. Среди таких нарушений он назвал "фантомные маршруты", отсутствие достоверной статистики и формирование серого рынка межрегиональных пассажирских перевозок. "Какую задачу мы себе поставили? Это создать цифровую среду для обеспечения прозрачности, ну и самое главное, безопасности перевозок. Соответственно, обратились и получили поддержку правительства о запуске эксперимента системы контроля пассажирских перевозок", - рассказал глава департамента Минтранса. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
15:28 14.10.2026
 
Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок

Минтранс: рынок региональных пассажирских перевозок оценивается в 75-100 миллиардов рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Региональный рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом в России на сегодняшний день оценивается в 75-100 миллиардов рублей при потенциале в 150 миллиардов, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Артем Юренков.
"Сам рынок региональных пассажирских перевозок автомобильным транспортом оценивается порядка 75-100 миллиардов рублей при потенциале более 150 миллиардов рублей", - сказал он в ходе форума "Общественный транспорт 2026".
При этом, по оценкам экспертов, которые озвучил Юренков, от 40 до 50% региональных перевозчиков работают с какими-либо нарушениями.
Среди таких нарушений он назвал "фантомные маршруты", отсутствие достоверной статистики и формирование серого рынка межрегиональных пассажирских перевозок.
"Какую задачу мы себе поставили? Это создать цифровую среду для обеспечения прозрачности, ну и самое главное, безопасности перевозок. Соответственно, обратились и получили поддержку правительства о запуске эксперимента системы контроля пассажирских перевозок", - рассказал глава департамента Минтранса.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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