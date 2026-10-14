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Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок

Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс оценил рынок региональных пассажирских перевозок

Региональный рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом в России на сегодняшний день оценивается в 75-100 миллиардов рублей при потенциале в 150... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:28+0300

2026-10-14T15:28+0300

2026-10-14T15:28+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Региональный рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом в России на сегодняшний день оценивается в 75-100 миллиардов рублей при потенциале в 150 миллиардов, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Артем Юренков. "Сам рынок региональных пассажирских перевозок автомобильным транспортом оценивается порядка 75-100 миллиардов рублей при потенциале более 150 миллиардов рублей", - сказал он в ходе форума "Общественный транспорт 2026". При этом, по оценкам экспертов, которые озвучил Юренков, от 40 до 50% региональных перевозчиков работают с какими-либо нарушениями. Среди таких нарушений он назвал "фантомные маршруты", отсутствие достоверной статистики и формирование серого рынка межрегиональных пассажирских перевозок. "Какую задачу мы себе поставили? Это создать цифровую среду для обеспечения прозрачности, ну и самое главное, безопасности перевозок. Соответственно, обратились и получили поддержку правительства о запуске эксперимента системы контроля пассажирских перевозок", - рассказал глава департамента Минтранса. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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бизнес, россия, москва