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Минтранс продолжает проработку изменений в ПДД для электросамокатов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс продолжает проработку изменений в ПДД для электросамокатов
Минтранс продолжает проработку изменений в ПДД для электросамокатов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс продолжает проработку изменений в ПДД для электросамокатов
Минтранс России продолжает проработку изменений в правила дорожного движения (ПДД), регулирующих движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), с учетом... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжает проработку изменений в правила дорожного движения (ПДД), регулирующих движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), с учетом мнения регионов и участников рынка, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Шило. "Законодательные проектировки продолжают прорабатываться с рынком, с регионами, и мы постараемся найти сбалансированное решение, чтобы все-таки, с одной стороны, средства индивидуальной мобильности использовались, а с другой стороны, чтобы это было максимально безопасно и комфортно для наших граждан", - сказал замминистра в рамках форума "Общественный транспорт 2026". Он отметил, что основным фактором, влияющим на процесс разработки и принятия этих изменений, является вопрос согласования и поиска баланса интересов. В марте 2025 года министерство транспорта сообщило, что подготовило проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты. Так, предлагается квалифицировать пользователя СИМ как водителя транспорта, а значит, он может нести соответствующие обязанности и ответственность. Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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40
192
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
18:18 14.10.2026
 
Минтранс продолжает проработку изменений в ПДД для электросамокатов

Минтранс прорабатывает изменения в ПДД для средств индивидуальной мобильности

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжает проработку изменений в правила дорожного движения (ПДД), регулирующих движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), с учетом мнения регионов и участников рынка, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Шило.
"Законодательные проектировки продолжают прорабатываться с рынком, с регионами, и мы постараемся найти сбалансированное решение, чтобы все-таки, с одной стороны, средства индивидуальной мобильности использовались, а с другой стороны, чтобы это было максимально безопасно и комфортно для наших граждан", - сказал замминистра в рамках форума "Общественный транспорт 2026".
Он отметил, что основным фактором, влияющим на процесс разработки и принятия этих изменений, является вопрос согласования и поиска баланса интересов.
В марте 2025 года министерство транспорта сообщило, что подготовило проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты. Так, предлагается квалифицировать пользователя СИМ как водителя транспорта, а значит, он может нести соответствующие обязанности и ответственность.
Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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