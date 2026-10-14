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Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков
Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован, рассказало ведомство. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
технологии
банки
финансы
максут шадаев
билайн
мегафон
мтс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874224429.jpg?1791971490
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован, рассказало ведомство. В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. Шадаев в свою очередь обратился в ЦБ с просьбой о помощи в вопросе подключения банков к маркировке звонков. "Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован", - сообщило министерство, подчеркнув, что дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам. "Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников", - прокомментировали в Минцифры. Министерство также отметило, что держит на контроле вопрос реализации постановления правительства РФ о маркировке звонков.
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технологии, банки, финансы, максут шадаев, билайн, мегафон, мтс
Технологии, Банки, Финансы, Максут Шадаев, Билайн, Мегафон, МТС
12:51 14.10.2026
 
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков

Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован, рассказало ведомство.
В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. Шадаев в свою очередь обратился в ЦБ с просьбой о помощи в вопросе подключения банков к маркировке звонков.
"Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован", - сообщило министерство, подчеркнув, что дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.
"Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников", - прокомментировали в Минцифры.
Министерство также отметило, что держит на контроле вопрос реализации постановления правительства РФ о маркировке звонков.
 
ТехнологииБанкиФинансыМаксут ШадаевБилайнМегафонМТС
 
 
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