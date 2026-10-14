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Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков
Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован, рассказало ведомство. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован, рассказало ведомство.
В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. Шадаев в свою очередь обратился в ЦБ с просьбой о помощи в вопросе подключения банков к маркировке звонков.
"Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован", - сообщило министерство, подчеркнув, что дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.
"Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников", - прокомментировали в Минцифры.
Министерство также отметило, что держит на контроле вопрос реализации постановления правительства РФ о маркировке звонков.
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технологии, банки, финансы, максут шадаев, билайн, мегафон, мтс
Технологии, Банки, Финансы, Максут Шадаев, Билайн, Мегафон, МТС
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков
Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован, рассказало ведомство.
В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. Шадаев в свою очередь обратился в ЦБ с просьбой о помощи в вопросе подключения банков к маркировке звонков.
"Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован", - сообщило министерство, подчеркнув, что дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.
"Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников", - прокомментировали в Минцифры.
Министерство также отметило, что держит на контроле вопрос реализации постановления правительства РФ о маркировке звонков.