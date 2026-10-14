https://1prime.ru/20261014/mishustin-874217737.html
Мишустин поручил расширять возможности для роста генерирующих мощностей
Мишустин поручил расширять возможности для роста генерирующих мощностей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил расширять возможности для роста генерирующих мощностей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "РусГидро" Виктором Хмариным поручил расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей, в том... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:15+0300
2026-10-14T11:15+0300
2026-10-14T11:15+0300
россия
дальний восток
михаил мишустин
русгидро
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874217737.jpg?1791965757
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "РусГидро" Виктором Хмариным поручил расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.
"Важно не сбавлять темп и продолжать двигаться вперед, расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников. Это помогает не только снижению экологической нагрузки в городах, но и также активному внедрению передовых технологий и формированию собственного производства комплектующих, оборудования", - сказал Мишустин.
Также он поручил развивать работу по строительству гидростанций, отметив, что это мощный ресурс для поддержки промышленных объектов.
"Строительство таких объектов будет способствовать формированию более привлекательных инвестиционных условий в конкретных регионах и по всей стране в целом", - сказал Мишустин.
Председатель правительства также отметил, что "РусГидро" играет важнейшую роль в обеспечении электричеством и теплом российских населенных пунктов, прежде всего на Дальнем Востоке.
"О важности этого макрорегиона говорил на пленарном заседании Восточного экономического форума наш президент, в том числе о программе развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2050 года, которая недавно была утверждена", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке - стратегическое направление, которому уделяется особое внимание не только с точки зрения укрепления экономического потенциала макрорегиона, но и повышения качества жизни граждан, а также расширения возможностей России на восточном векторе.
Кроме того, председатель правительство отметил, что от развития генерации зависит реализация целого ряда планов во многих секторах экономики и качество жизни граждан.
"Надо закрепить положительные изменения, добиться реализации планов как по строительству новых энергообъектов, так и по внедрению в отрасль передовых технологий. И просьба держать эти вопросы на личном контроле", - сказал Мишустин.
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, михаил мишустин, русгидро
РОССИЯ, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Русгидро
Мишустин поручил расширять возможности для роста генерирующих мощностей
Мишустин поручил расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "РусГидро" Виктором Хмариным поручил расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.
"Важно не сбавлять темп и продолжать двигаться вперед, расширять возможности для увеличения генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников. Это помогает не только снижению экологической нагрузки в городах, но и также активному внедрению передовых технологий и формированию собственного производства комплектующих, оборудования", - сказал Мишустин.
Также он поручил развивать работу по строительству гидростанций, отметив, что это мощный ресурс для поддержки промышленных объектов.
"Строительство таких объектов будет способствовать формированию более привлекательных инвестиционных условий в конкретных регионах и по всей стране в целом", - сказал Мишустин.
Председатель правительства также отметил, что "РусГидро" играет важнейшую роль в обеспечении электричеством и теплом российских населенных пунктов, прежде всего на Дальнем Востоке.
"О важности этого макрорегиона говорил на пленарном заседании Восточного экономического форума наш президент, в том числе о программе развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2050 года, которая недавно была утверждена", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке - стратегическое направление, которому уделяется особое внимание не только с точки зрения укрепления экономического потенциала макрорегиона, но и повышения качества жизни граждан, а также расширения возможностей России на восточном векторе.
Кроме того, председатель правительство отметил, что от развития генерации зависит реализация целого ряда планов во многих секторах экономики и качество жизни граждан.
"Надо закрепить положительные изменения, добиться реализации планов как по строительству новых энергообъектов, так и по внедрению в отрасль передовых технологий. И просьба держать эти вопросы на личном контроле", - сказал Мишустин.