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Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов"
Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов"
Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которой добивалась... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:41+0300
2026-10-14T09:41+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которой добивалась украинская компания "Нафтогаз", говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии в начале сентября по решению суда в рамках иска "Нафтогаза". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
"Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения" - сказано в документе.
Согласно документу, "Нафтогаз" добивался продажи судна сразу после приведения ареста в исполнение.
В решении сказано, что суд постановил отложить начало принудительной продажи до тех пор, пока ответчик не получит возможность представить возражения, а суд не рассмотрит их.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 сентября, что решение норвежской стороны об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.
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газ, норвегия, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф, мид
Газ, НОРВЕГИЯ, Мария Захарова, Нафтогаз Украины, МИД РФ, МИД
Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов"
Норвежский суд отложил продажу арестованного на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которой добивалась украинская компания "Нафтогаз", говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии в начале сентября по решению суда в рамках иска "Нафтогаза". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
"Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения" - сказано в документе.
Согласно документу, "Нафтогаз" добивался продажи судна сразу после приведения ареста в исполнение.
В решении сказано, что суд постановил отложить начало принудительной продажи до тех пор, пока ответчик не получит возможность представить возражения, а суд не рассмотрит их.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 сентября, что решение норвежской стороны об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.