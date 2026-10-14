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Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов"

Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Норвежский суд отложил немедленную продажу судна "Профессор Молчанов"

Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которой добивалась... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:41+0300

2026-10-14T09:41+0300

2026-10-14T09:41+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которой добивалась украинская компания "Нафтогаз", говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости. Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии в начале сентября по решению суда в рамках иска "Нафтогаза". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. "Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения" - сказано в документе. Согласно документу, "Нафтогаз" добивался продажи судна сразу после приведения ареста в исполнение. В решении сказано, что суд постановил отложить начало принудительной продажи до тех пор, пока ответчик не получит возможность представить возражения, а суд не рассмотрит их. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 сентября, что решение норвежской стороны об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.

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газ, норвегия, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф, мид