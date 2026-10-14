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Министр энергетики Молдавии прогнозирует дальнейший рост цен на газ
Министр энергетики Молдавии прогнозирует дальнейший рост цен на газ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Министр энергетики Молдавии прогнозирует дальнейший рост цен на газ
Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что цены на газ в республике, вероятно, продолжат расти из-за ситуации на международном рынке. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:17+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что цены на газ в республике, вероятно, продолжат расти из-за ситуации на международном рынке. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию. "Цена на газ очень сильно зависит от колебаний на бирже. Цены продолжают расти. Подземные склады в Европе заполнены на 73% - 75% - это ниже среднего уровня прошлых лет, идет соревнование за закупку", - заявил Жунгиету журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, ждать ли нового повышения тарифа на газ в ближайшее время. По словам министра, существуют всего два фактора, которые могут привести к снижению цен на газ. Первый - это завершение конфликта в Ормузском проливе. Второй - теплая зима. Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom.
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газ, молдавия, кишинев, европа, молдовагаз, газпром, energocom
Газ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, ЕВРОПА, Молдовагаз, Газпром, Energocom
Министр энергетики Молдавии прогнозирует дальнейший рост цен на газ
Министр энергетики Жунгиету: цены на газ в Молдавии, вероятно, продолжат расти
КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что цены на газ в республике, вероятно, продолжат расти из-за ситуации на международном рынке.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Цена на газ очень сильно зависит от колебаний на бирже. Цены продолжают расти. Подземные склады в Европе заполнены на 73% - 75% - это ниже среднего уровня прошлых лет, идет соревнование за закупку", - заявил Жунгиету журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, ждать ли нового повышения тарифа на газ в ближайшее время.
По словам министра, существуют всего два фактора, которые могут привести к снижению цен на газ. Первый - это завершение конфликта в Ормузском проливе. Второй - теплая зима.
Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom.