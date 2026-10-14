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В Молдавии предупредили о росте тарифа на электроэнергию
В Молдавии предупредили о росте тарифа на электроэнергию - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Молдавии предупредили о росте тарифа на электроэнергию
Жители Молдавии в ближайшее время столкнутся с ростом тарифа на электроэнергию, заявил глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:37+0300
2026-10-14T13:37+0300
2026-10-14T13:37+0300
газ
молдавия
кишинев
нацбанк
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КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Жители Молдавии в ближайшее время столкнутся с ростом тарифа на электроэнергию, заявил глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Мы неизбежно столкнемся с этой корректировкой цен на электроэнергию… Речь не идет не о таких же процентах, как на природный газ и тепловую энергию", — заявил Таран в эфире телеканала Moldova 1.
Он заявил, что пока сложно говорить о конкретных размерах нового тарифа. Глава агентства полагает, что максимум в течение двух месяцев поставщики электроэнергии подадут заявки на пересмотр тарифа.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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газ, молдавия, кишинев, нацбанк
Газ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Нацбанк
В Молдавии предупредили о росте тарифа на электроэнергию
Глава агентства Таран: жители Молдавии столкнутся с ростом тарифа на электроэнергию
КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Жители Молдавии в ближайшее время столкнутся с ростом тарифа на электроэнергию, заявил глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран.
В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.
"Мы неизбежно столкнемся с этой корректировкой цен на электроэнергию… Речь не идет не о таких же процентах, как на природный газ и тепловую энергию", — заявил Таран в эфире телеканала Moldova 1.
Он заявил, что пока сложно говорить о конкретных размерах нового тарифа. Глава агентства полагает, что максимум в течение двух месяцев поставщики электроэнергии подадут заявки на пересмотр тарифа.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.