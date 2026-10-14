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Ставка RUONIA снизилась до 13,73%
Ставка RUONIA снизилась до 13,73% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась до 13,73%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 13 октября, снизилась на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:32+0300
2026-10-14T14:32+0300
2026-10-14T14:32+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 13 октября, снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 13,73%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 804,66 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA снизилась до 13,73%
Ставка RUONIA 13 октября снизилась на 0,11 п.п. до 13,73%
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 13 октября, снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 13,73%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 804,66 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.