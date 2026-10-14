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Российский рынок акций умеренно растет на дорогой нефти и санкционной теме - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций умеренно растет на дорогой нефти и санкционной теме
Российский рынок акций умеренно растет на дорогой нефти и санкционной теме - 14.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет на дорогой нефти и санкционной теме
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост темпами, достигнутыми ранее в среду, благодаря дорогой нефти и санкционной теме, следует из данных торгов и... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:17+0300
2026-10-14T15:17+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост темпами, достигнутыми ранее в среду, благодаря дорогой нефти и санкционной теме, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.54 мск растет на 0,7% по отношению к предыдущему закрытию, до 2 435,8 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,57%, до 106,29 доллара за баррель. Поддержку отечественным акциям продолжают оказывать повышенные цены на нефть, а также относительно благоприятный внешнеполитический фон, тон которому задала заключенная в пятницу президентами США и РФ "дизельная сделка". В частности, по сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет вводить новые антироссийские санкции", комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам". Но санкционные риски остаются дополнительным фактором неопределенности, отметил он. В лидерах роста стоимости - акции "Сегежи" (+4,42 %), "Полюса" (+2,46 %), "Генетико" (+2,32 %), ТГК-1 (+2,26 %), "Сургутнефтегаза" (+2,11 %). В лидерах снижения капитализации - акции "Газпром нефти" (−2,07 %), "М.Видео" (−1,58%), "Ренессанса" (−1,28 %), "Хэдхантера" (−1,22%), "Распадской" (−1,18%). "Акции ПИКа торгуются по 544,70 рубля, ниже установленной цены принудительного выкупа в 551,4 рубля. Завтра последний день торгов бумагами в основном стакане с расчетами T+1, а фиксация реестра для принудительного выкупа назначена на 20 октября. Поэтому дальнейшая динамика акций во многом связана с завершением биржевых торгов и процедурой выкупа", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. "В целом восстановление фондовых индексов, с технической точки зрения, может продолжиться в направлении 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит сильное сопротивление в виде 200-дневного скользящего среднего, которому соответствует значение 2506 пунктов", - рассказали аналитики из компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем, что рынок завершит сегодняшнюю торговую сессию в зеленой зоне. При этом мы не исключаем, что ближе к вечеру некоторые инвесторы могут решить частично зафиксировать прибыль, особенно с учетом локальной технической перекупленности рынка", - заключает Додонов.
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рынок, торги, индексы, сша, игорь додон, дональд трамп, владимир чернов, мосбиржа, финам, сургутнефтегаз
Рынок, Торги, Индексы, США, Игорь Додон, Дональд Трамп, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, Сургутнефтегаз
15:17 14.10.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет на дорогой нефти и санкционной теме

Российский рынок акций продолжает умеренный рост на дорогой нефти и санкционной теме

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост темпами, достигнутыми ранее в среду, благодаря дорогой нефти и санкционной теме, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.54 мск растет на 0,7% по отношению к предыдущему закрытию, до 2 435,8 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,57%, до 106,29 доллара за баррель.
Поддержку отечественным акциям продолжают оказывать повышенные цены на нефть, а также относительно благоприятный внешнеполитический фон, тон которому задала заключенная в пятницу президентами США и РФ "дизельная сделка". В частности, по сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет вводить новые антироссийские санкции", комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".
Но санкционные риски остаются дополнительным фактором неопределенности, отметил он.
В лидерах роста стоимости - акции "Сегежи" (+4,42 %), "Полюса" (+2,46 %), "Генетико" (+2,32 %), ТГК-1 (+2,26 %), "Сургутнефтегаза" (+2,11 %).
В лидерах снижения капитализации - акции "Газпром нефти" (−2,07 %), "М.Видео" (−1,58%), "Ренессанса" (−1,28 %), "Хэдхантера" (−1,22%), "Распадской" (−1,18%).
"Акции ПИКа торгуются по 544,70 рубля, ниже установленной цены принудительного выкупа в 551,4 рубля. Завтра последний день торгов бумагами в основном стакане с расчетами T+1, а фиксация реестра для принудительного выкупа назначена на 20 октября. Поэтому дальнейшая динамика акций во многом связана с завершением биржевых торгов и процедурой выкупа", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
"В целом восстановление фондовых индексов, с технической точки зрения, может продолжиться в направлении 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит сильное сопротивление в виде 200-дневного скользящего среднего, которому соответствует значение 2506 пунктов", - рассказали аналитики из компании "Цифра брокер".
"Мы ожидаем, что рынок завершит сегодняшнюю торговую сессию в зеленой зоне. При этом мы не исключаем, что ближе к вечеру некоторые инвесторы могут решить частично зафиксировать прибыль, особенно с учетом локальной технической перекупленности рынка", - заключает Додонов.
 
РынокТоргиИндексыСШАИгорь ДодонДональд ТрампВладимир ЧерновМосбиржаФинамСургутнефтегаз
 
 
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