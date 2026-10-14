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Курс юаня к рублю в середине недели умеренно снижается

Курс юаня к рублю в середине недели умеренно снижается - 14.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в середине недели умеренно снижается

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели умеренно снижается, при этом оставаясь немного выше ключевого уровня 12,5 рубля, следует из... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:40+0300

2026-10-14T17:40+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели умеренно снижается, при этом оставаясь немного выше ключевого уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск снижался на 5 копеек (-0,4%), до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,47-12,54 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,09 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,84 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду продолжает колебаться в минусе, в узком коридоре - немного выше психологического уровня поддержки 12,5 рубля, характерного для последнего месяца. "На фоне внешнеэкономического позитива курсы иностранных валют к рублю демонстрируют негативную реакцию, что свидетельствует о снижении их защитной роли. При этом остаются поддерживающие факторы для рубля: ключевая ставка и высокие цены на нефть", - комментирует Валерия Попова из компании "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,43% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,54% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.16 мск повышалась на 0,3%, до 106 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,7%, до 102,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Баланс спроса и предложения пока остается в пользу относительно крепкого рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом без значимого изменения в геополитическом раскладе для курса сохраняет свою актуальность диапазон 12,4-12,6 рубля за юань", - добавляет он. Рубль может продолжить коррекционное укрепление на фоне роста предложения валюты, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 81-86 рублей, евро - 91,5-96,5 рубля. Биржевые торги юанем продолжатся в коридоре 12,2-12,85 рубля", - рассчитывает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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