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Мошенники начали использовать в схемах обмана сбои в работе "Яндекса"

Мошенники начали использовать в схемах обмана сбои в работе "Яндекса" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали использовать в схемах обмана сбои в работе "Яндекса"

Мошенники стали использовать сбои в работе "Яндекса" в схеме с фишинговыми рассылками QR-кодов, которые направляются российским компаниям от имени... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:55+0300

2026-10-14T16:55+0300

2026-10-14T16:57+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать сбои в работе "Яндекса" в схеме с фишинговыми рассылками QR-кодов, которые направляются российским компаниям от имени госучреждений, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться. "Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала использование сбоев в работе "Яндекса" в мошеннической схеме с рассылками QR-кодов в адрес российских компаний. От имени государственных учреждений мошенники направляют ложные извещения о проведении внеплановых проверок и привлечении к административной ответственности", - сказали в компании. Аналитики отметили, что злоумышленники предлагают для прохождения проверок при якобы неработающем браузере "Яндекса" повторить попытку через сервисы Google. Кроме того, для получения физических документов спецдоставкой предлагается оплата по QR-коду. Отмечается, что злоумышленники распространяют такие письма от имени трех федеральных служб, маскируя фишинговую ссылку под официальную переписку - извещения, требования и предписания. Сообщения подписаны якобы старшим инспектором контролирующего отдела, имена и фамилии меняются в зависимости от ведомства. "Финальная цель злоумышленников – не только заставить сотрудника атакуемой компании совершить перевод - обычно сумма составляет от 400 до 600 рублей - но и получить данные его банковской карты, а также ФИО и адрес. Эти сведения впоследствии могут быть использованы для других киберпреступных атак", - пояснили аналитики F6. Специалисты рекомендуют не переходить по QR-кодам из писем и сообщений от неизвестных отправителей, а также проверять домены отправителя и домены, на которые ведут ссылки или QR-коды. "Лишние слова, дефисы, региональные префиксы и нетипичные для государственных организаций доменные зоны должны сразу насторожить", - объяснили в компании. Эксперты также советуют сравнивать, о чем говорится в письме и куда реально ведет ссылка - по их словам, даже "официальное уведомление" не должно перенаправлять пользователя на посторонние ресурсы, не связанные с инфраструктурой ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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