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В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026"

В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026" - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026"

Форум "Общественный транспорт 2026" открывается в среду в Москве и будет идти два дня, 14 и 15 октября, сообщили организаторы. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T07:28+0300

2026-10-14T07:28+0300

2026-10-14T07:28+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Форум "Общественный транспорт 2026" открывается в среду в Москве и будет идти два дня, 14 и 15 октября, сообщили организаторы. "Ежегодный форум "Общественный транспорт 2026" объединит ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения стратегий, направленных на достижение национальных целей в сфере общественного транспорта", - говорится на сайте мероприятия. Организатором форума выступает министерство транспорта РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей. Мероприятие проводится для развития частных и государственных инициатив в области общественного пассажирского транспорта. В рамках деловой программы пройдут тематические сессии и круглые столы, ключевыми темами обсуждения станут: ход реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта", механизмы внебюджетного финансирования, модернизация подвижного состава, цифровая трансформация отрасли, современная инфраструктура и кадры для общественного транспорта. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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