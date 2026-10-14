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В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026"
В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026" - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026"
Форум "Общественный транспорт 2026" открывается в среду в Москве и будет идти два дня, 14 и 15 октября, сообщили организаторы. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T07:28+0300
2026-10-14T07:28+0300
2026-10-14T07:28+0300
бизнес
москва
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Форум "Общественный транспорт 2026" открывается в среду в Москве и будет идти два дня, 14 и 15 октября, сообщили организаторы.
"Ежегодный форум "Общественный транспорт 2026" объединит ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения стратегий, направленных на достижение национальных целей в сфере общественного транспорта", - говорится на сайте мероприятия.
Организатором форума выступает министерство транспорта РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Мероприятие проводится для развития частных и государственных инициатив в области общественного пассажирского транспорта.
В рамках деловой программы пройдут тематические сессии и круглые столы, ключевыми темами обсуждения станут: ход реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта", механизмы внебюджетного финансирования, модернизация подвижного состава, цифровая трансформация отрасли, современная инфраструктура и кадры для общественного транспорта.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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бизнес, москва
В Москве открывается форум "Общественный транспорт 2026"
Форум "Общественный транспорт 2026" открывается в среду в Москве
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Форум "Общественный транспорт 2026" открывается в среду в Москве и будет идти два дня, 14 и 15 октября, сообщили организаторы.
"Ежегодный форум "Общественный транспорт 2026" объединит ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения стратегий, направленных на достижение национальных целей в сфере общественного транспорта", - говорится на сайте мероприятия.
Организатором форума выступает министерство транспорта РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Мероприятие проводится для развития частных и государственных инициатив в области общественного пассажирского транспорта.
В рамках деловой программы пройдут тематические сессии и круглые столы, ключевыми темами обсуждения станут: ход реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта", механизмы внебюджетного финансирования, модернизация подвижного состава, цифровая трансформация отрасли, современная инфраструктура и кадры для общественного транспорта.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.