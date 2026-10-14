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На всех регулярных речных маршрутах Москвы начнут действовать зимние тарифы
На всех регулярных речных маршрутах Москвы начнут действовать зимние тарифы - 14.10.2026, ПРАЙМ
На всех регулярных речных маршрутах Москвы начнут действовать зимние тарифы
Зимние тарифы начнут действовать на всех регулярных речных маршрутах Москвы с 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:16+0300
2026-10-14T08:16+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Зимние тарифы начнут действовать на всех регулярных речных маршрутах Москвы с 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 16 октября на всех регулярных речных маршрутах начнут действовать зимние тарифы", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как уточнили в пресс-службе департамента, по будням одна поездка будет стоить от 100 рублей, а в выходные дни - от 155 рублей.
"Стоимость зависит от способа оплаты. Самым выгодным вариантом остается биометрия и карта "Тройка" с тарифом "Кошелек", а самым популярным - банковская карта", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что для детей до семи лет в сопровождении взрослого доступны бесплатные поездки на электросудах, при этом для владельцев абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость, в том числе в сервисе "МультиТранспорт", тогда как карта москвича для оплаты проезда на электросудах не действует.
"За три года существования проекта электросуда стали полноценным видом городского транспорта с фиксированным временем маршрута и удобным расположением причалов вблизи жилых кварталов, бизнес-центров, прогулочных зон и культурных мест притяжения. Усиленный ледовый корпус из высокопрочной стали позволяет электросудам ходить по реке в любую погоду, даже в мороз", - рассказал Ликсутов.
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бизнес, россия, москва
На всех регулярных речных маршрутах Москвы начнут действовать зимние тарифы
Зимние тарифы начнут действовать на всех регулярных речных маршрутах Москвы с 16 октября
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Зимние тарифы начнут действовать на всех регулярных речных маршрутах Москвы с 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 16 октября на всех регулярных речных маршрутах начнут действовать зимние тарифы", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как уточнили в пресс-службе департамента, по будням одна поездка будет стоить от 100 рублей, а в выходные дни - от 155 рублей.
"Стоимость зависит от способа оплаты. Самым выгодным вариантом остается биометрия и карта "Тройка" с тарифом "Кошелек", а самым популярным - банковская карта", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что для детей до семи лет в сопровождении взрослого доступны бесплатные поездки на электросудах, при этом для владельцев абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость, в том числе в сервисе "МультиТранспорт", тогда как карта москвича для оплаты проезда на электросудах не действует.
"За три года существования проекта электросуда стали полноценным видом городского транспорта с фиксированным временем маршрута и удобным расположением причалов вблизи жилых кварталов, бизнес-центров, прогулочных зон и культурных мест притяжения. Усиленный ледовый корпус из высокопрочной стали позволяет электросудам ходить по реке в любую погоду, даже в мороз", - рассказал Ликсутов.