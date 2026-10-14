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В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню
В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню
В Москве ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - 4 процентам в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:35+0300
2026-10-14T12:35+0300
2026-10-14T12:35+0300
россия
москва
сергей собянин
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В Москве ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - 4 процентам в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр в среду утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.
"С учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - четырем процентам в год", - отметил Собянин, чьи слова приведены на сайте мэра и правительства столицы.
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россия, москва, сергей собянин, банк россии
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Банк России
В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню
Собянин: в Москве ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню ЦБ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В Москве ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - 4 процентам в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр в среду утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.
"С учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - четырем процентам в год", - отметил Собянин, чьи слова приведены на сайте мэра и правительства столицы.