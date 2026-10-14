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В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню

В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Москве ожидается возвращение инфляции к целевому уровню

В Москве ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - 4 процентам в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:35+0300

2026-10-14T12:35+0300

2026-10-14T12:35+0300

россия

москва

сергей собянин

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В Москве ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - 4 процентам в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр в среду утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, определенному Банком России, - четырем процентам в год", - отметил Собянин, чьи слова приведены на сайте мэра и правительства столицы.

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