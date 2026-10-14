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Благоустройство шоссе Энтузиастов завершилось в Москве

Благоустройство шоссе Энтузиастов завершилось в Москве - 14.10.2026, ПРАЙМ

Благоустройство шоссе Энтузиастов завершилось в Москве

Благоустройство шоссе Энтузиастов завершилось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:13+0300

2026-10-14T21:13+0300

2026-10-14T21:13+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Благоустройство шоссе Энтузиастов завершилось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Шоссе соединяет Перово, Новогиреево и Ивановское с районами Соколиная Гора, Лефортово и центром Москвы. Его протяженность составляет 8,6 километра, а площадь - почти 60 гектаров. "Завершили комплексное благоустройство шоссе Энтузиастов - одной из важнейших вылетных магистралей столицы", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". По его словам, в рамках модернизации шоссе специалисты убрали под землю линии электропередачи протяженностью свыше 40 километров, проложили дополнительную систему водостока, а также заменили покрытие тротуаров и проезжей части общей площадью более 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь разместили свыше 250 малых архитектурных форм - скамеек, уличных кресел, качелей и урн, установили 580 энергосберегающих фонарей, уличных торшеров и 42 опоры контрастного освещения, а для оптимизации пешеходных и транспортных потоков на ряде участков изменили геометрию улиц. Специалисты также обустроили современные остановки городского транспорта вдоль трамвайной линии. В дальнейшем здесь введут два участка выделенных полос для 11 маршрутов наземного транспорта - это позволит пассажирам автобусов и электробусов экономить время в пути. "Также обновили три сквера около домов 5с1, 56Ас1, 68 на шоссе Энтузиастов. Привели в порядок дорожки, установили фонари, уличные торшеры, скамейки, уложили газон. Около домов 94–100 на шоссе Энтузиастов благоустроили дворовую территорию", - отметил мэр. Он добавил, что сейчас на шоссе проводится реконструкция Горбатого, Владимирского и Дангауэровского путепроводов. В ходе работ здесь заменят балки пролетных строений, выполнят устройство нового мостового полотна, переустройство сетей электроснабжения и связи, а также проведут ремонт трамвайных путей.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин