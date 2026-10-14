https://1prime.ru/20261014/moskvichi-874252184.html

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя - 14.10.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя

Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в четверг в связи с дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:31+0300

2026-10-14T21:31+0300

2026-10-14T21:31+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874252184.jpg?1792002718

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в четверг в связи с дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Завтра снова дождь. По городу быстрее будет (передвигаться - ред.) на городском транспорте. Но если вы за рулем - снизьте скорость и увеличьте дистанцию! Помните, что тормозной путь в непогоду может увеличиться, а видимость - ухудшиться", - говорится в Telegram-канале департамента. В дептрансе также призвали проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости перед поездкой, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон в пути, соблюдать особую осторожность на мостах и эстакадах, спусках и подъемах, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес