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Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя - 14.10.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя
Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в четверг в связи с дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:31+0300
2026-10-14T21:31+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874252184.jpg?1792002718
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в четверг в связи с дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Завтра снова дождь. По городу быстрее будет (передвигаться - ред.) на городском транспорте. Но если вы за рулем - снизьте скорость и увеличьте дистанцию! Помните, что тормозной путь в непогоду может увеличиться, а видимость - ухудшиться", - говорится в Telegram-канале департамента. В дептрансе также призвали проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости перед поездкой, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон в пути, соблюдать особую осторожность на мостах и эстакадах, спусках и подъемах, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес
Бизнес
21:31 14.10.2026
 
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт для поездок в четверг из-за дождя

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в четверг в связи с дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Завтра снова дождь. По городу быстрее будет (передвигаться - ред.) на городском транспорте. Но если вы за рулем - снизьте скорость и увеличьте дистанцию! Помните, что тормозной путь в непогоду может увеличиться, а видимость - ухудшиться", - говорится в Telegram-канале департамента.
В дептрансе также призвали проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости перед поездкой, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон в пути, соблюдать особую осторожность на мостах и эстакадах, спусках и подъемах, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами.
 
Бизнес
 
 
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