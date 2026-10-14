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МВФ рассказал о первичных дефицитах бюджета крупнейших стран мира
МВФ рассказал о первичных дефицитах бюджета крупнейших стран мира - 14.10.2026, ПРАЙМ
МВФ рассказал о первичных дефицитах бюджета крупнейших стран мира
Первичные дефициты бюджета крупнейших стран мира в 2020–2025 годах значительно превышали прежние уровни, говорится в докладе Международного валютного фонда... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:25+0300
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финансы
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Первичные дефициты бюджета крупнейших стран мира в 2020–2025 годах значительно превышали прежние уровни, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"В более широком смысле устойчивость мировой экономики к масштабным потрясениям последних нескольких лет во многом была обусловлена использованием имевшихся бюджетных возможностей. Исторический опыт начиная с конца XIX века показывает, что после крупных потрясений уровень мирового государственного долга, как правило, повышается", - сказано в документе.
В соответствии с этой закономерностью в 2020–2025 годах первичные бюджетные дефициты в крупнейших странах с развитой экономикой и странах с формирующимися рынками в среднем оставались существенно выше доковидного уровня, отмечают аналитики МВФ.
В большинстве этих стран, за исключением Индии, для стабилизации отношения государственного долга к ВВП потребовалась бы более масштабная бюджетная консолидация, чем та, которая в настоящее время предусмотрена действующей экономической политикой, добавляют там.
В то же время правительствам становится все сложнее рефинансировать госдолг: реальные долгосрочные кредитные ставки растут, а сроки погашения долговых обязательств сокращаются, и это еще больше повышает подверженность рискам в отношении рефинансирования и колебаниям краткосрочных кредитных ставок, особенно при росте расходов, в том числе на оборону, констатируют авторы доклада.
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финансы, индия, мвф
МВФ рассказал о первичных дефицитах бюджета крупнейших стран мира
МВФ: первичные дефициты бюджета крупнейших стран мира превышали прежние уровни
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Первичные дефициты бюджета крупнейших стран мира в 2020–2025 годах значительно превышали прежние уровни, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"В более широком смысле устойчивость мировой экономики к масштабным потрясениям последних нескольких лет во многом была обусловлена использованием имевшихся бюджетных возможностей. Исторический опыт начиная с конца XIX века показывает, что после крупных потрясений уровень мирового государственного долга, как правило, повышается", - сказано в документе.
В соответствии с этой закономерностью в 2020–2025 годах первичные бюджетные дефициты в крупнейших странах с развитой экономикой и странах с формирующимися рынками в среднем оставались существенно выше доковидного уровня, отмечают аналитики МВФ.
В большинстве этих стран, за исключением Индии, для стабилизации отношения государственного долга к ВВП потребовалась бы более масштабная бюджетная консолидация, чем та, которая в настоящее время предусмотрена действующей экономической политикой, добавляют там.
В то же время правительствам становится все сложнее рефинансировать госдолг: реальные долгосрочные кредитные ставки растут, а сроки погашения долговых обязательств сокращаются, и это еще больше повышает подверженность рискам в отношении рефинансирования и колебаниям краткосрочных кредитных ставок, особенно при росте расходов, в том числе на оборону, констатируют авторы доклада.