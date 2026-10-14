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МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США

МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США - 14.10.2026, ПРАЙМ

МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США

Экономика США растет недостаточно быстро, чтобы справиться с долговой нагрузкой, поэтому там требуются какие-то дополнительные меры, заявила... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:40+0300

2026-10-14T11:40+0300

2026-10-14T12:32+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономика США растет недостаточно быстро, чтобы справиться с долговой нагрузкой, поэтому там требуются какие-то дополнительные меры, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."США признают, что дефицит вырос слишком высоко и что уровень долга тоже слишком высок… Власти очень рассчитывают на уверенный рост в Соединенных Штатах. Мы в фонде считаем, что рост, конечно, помогает, но он не в состоянии достаточно быстро привести к необходимым корректировкам. Так что потребуются какие-то меры", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.По ее словам, Вашингтону следует работать над сбалансированностью бюджета и снижением долгового бремени.Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее она заявила, что экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики.Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление Конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.

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финансы, мировая экономика, сша, бангкок, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк, конгресс сша