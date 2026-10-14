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МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США
МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США - 14.10.2026, ПРАЙМ
МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США
Экономика США растет недостаточно быстро, чтобы справиться с долговой нагрузкой, поэтому там требуются какие-то дополнительные меры, заявила... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:40+0300
2026-10-14T11:40+0300
2026-10-14T12:32+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономика США растет недостаточно быстро, чтобы справиться с долговой нагрузкой, поэтому там требуются какие-то дополнительные меры, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."США признают, что дефицит вырос слишком высоко и что уровень долга тоже слишком высок… Власти очень рассчитывают на уверенный рост в Соединенных Штатах. Мы в фонде считаем, что рост, конечно, помогает, но он не в состоянии достаточно быстро привести к необходимым корректировкам. Так что потребуются какие-то меры", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.По ее словам, Вашингтону следует работать над сбалансированностью бюджета и снижением долгового бремени.Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее она заявила, что экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики.Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление Конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
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финансы, мировая экономика, сша, бангкок, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк, конгресс сша
Финансы, Мировая экономика, США, БАНГКОК, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк, Конгресс США
МВФ призвал принять меры для снижения долговой нагрузки в США
Глава МВФ Георгиева: экономика США растет недостаточно быстро, чтобы справиться с долгами
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономика США растет недостаточно быстро, чтобы справиться с долговой нагрузкой, поэтому там требуются какие-то дополнительные меры, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"США признают, что дефицит вырос слишком высоко и что уровень долга тоже слишком высок… Власти очень рассчитывают на уверенный рост в Соединенных Штатах. Мы в фонде считаем, что рост, конечно, помогает, но он не в состоянии достаточно быстро привести к необходимым корректировкам. Так что потребуются какие-то меры", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
По ее словам, Вашингтону следует работать над сбалансированностью бюджета и снижением долгового бремени.
Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее она заявила, что экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики.
Госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его нынешний предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов, затем потребуются действия конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США превысит 50 триллионов долларов. Бюджетное управление Конгресса США предсказывает, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.