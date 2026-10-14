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МВФ заявил, что общество недооценивает выгоды от развития ИИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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МВФ заявил, что общество недооценивает выгоды от развития ИИ
МВФ заявил, что общество недооценивает выгоды от развития ИИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
МВФ заявил, что общество недооценивает выгоды от развития ИИ
Общество сейчас переоценивает краткосрочные выгоды от развития искусственного интеллекта и недооценивает его долгосрочные последствия, заявила в среду... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:29+0300
2026-10-14T12:33+0300
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Общество сейчас переоценивает краткосрочные выгоды от развития искусственного интеллекта и недооценивает его долгосрочные последствия, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."Что касается искусственного интеллекта, то мы понимаем, что он обещает высокий рост производительности и способствует процветанию, но также сопряжен с рисками... Мы склонны переоценивать краткосрочные выгоды от новых технологий и недооценивать долгосрочные последствия", - сказала Георгиева в ходе пресс-конференции в рамках заседания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.По ее словам, кибератаки с использованием ИИ уже стали реальностью, и примером тому служит инцидент во Франции, где подобная атака подняла температуру в холодильниках, из-за чего еда в них испортилась.Глава МВФ также призвала власти по всему миру работать над повышением киберустойчивости и решать проблемы "чрезмерной концентрации" технологического цикла разработки ИИ."Для внедрения искусственного интеллекта и, в более широком смысле, для создания новых возможностей и рабочих мест важна роль частного сектора. Для правительств это означает улучшение бизнес-среды, усиление конкуренции, инвестиции в цифровую и энергетическую инфраструктуру и проведение активной трудовой политики", - добавила Георгиева.
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финансы, мировая экономика, сша, бангкок, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк, конгресс сша
Финансы, Мировая экономика, США, БАНГКОК, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк, Конгресс США
12:29 14.10.2026 (обновлено: 12:33 14.10.2026)
 
МВФ заявил, что общество недооценивает выгоды от развития ИИ

Георгиева: общество недооценивает выгоды от развития искусственного интеллекта

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Общество сейчас переоценивает краткосрочные выгоды от развития искусственного интеллекта и недооценивает его долгосрочные последствия, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Что касается искусственного интеллекта, то мы понимаем, что он обещает высокий рост производительности и способствует процветанию, но также сопряжен с рисками... Мы склонны переоценивать краткосрочные выгоды от новых технологий и недооценивать долгосрочные последствия", - сказала Георгиева в ходе пресс-конференции в рамках заседания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
По ее словам, кибератаки с использованием ИИ уже стали реальностью, и примером тому служит инцидент во Франции, где подобная атака подняла температуру в холодильниках, из-за чего еда в них испортилась.
Глава МВФ также призвала власти по всему миру работать над повышением киберустойчивости и решать проблемы "чрезмерной концентрации" технологического цикла разработки ИИ.
"Для внедрения искусственного интеллекта и, в более широком смысле, для создания новых возможностей и рабочих мест важна роль частного сектора. Для правительств это означает улучшение бизнес-среды, усиление конкуренции, инвестиции в цифровую и энергетическую инфраструктуру и проведение активной трудовой политики", - добавила Георгиева.
 
ФинансыМировая экономикаСШАБАНГКОКВАШИНГТОНКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банкКонгресс США
 
 
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