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В МВФ предостерегли Британию от повышения налогов ради расходов на оборону
В МВФ предостерегли Британию от повышения налогов ради расходов на оборону - 14.10.2026, ПРАЙМ
В МВФ предостерегли Британию от повышения налогов ради расходов на оборону
Стремление Великобритании увеличить оборонные расходы за счет повышения налогов приведет к искажению экономический ситуации в стране, сообщила газета Telegraph... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:58+0300
2026-10-14T16:58+0300
2026-10-14T17:01+0300
мировая экономика
великобритания
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financial times
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ЛОНДОН, 14 окт - ПРАЙМ. Стремление Великобритании увеличить оборонные расходы за счет повышения налогов приведет к искажению экономический ситуации в стране, сообщила газета Telegraph со ссылкой на директора департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Вальдеса. "Повышение налогов для перевооружения в таких странах, как Британия, приведет только к искажению экономики", - пишет газета. Как отмечается в статье, Вальдес призвал к срочному обсуждению мер по снижению государственных расходов и предостерег британские власти от взятия новых заимствований для финансирования обороны. "Расходы на оборону будут постоянными. Поэтому, даже если вы миритесь с временным риском, связанным с заемными средствами, вы должны быть готовы в какой-то момент признать, что заемные средства не могут вечно финансировать эту часть расходов", - приводит слова Вальдеса издание. Ранее газета Financial Times сообщала, что министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил, будучи главой МО.
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мировая экономика, великобритания, мвф, financial times
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВФ, Financial Times
В МВФ предостерегли Британию от повышения налогов ради расходов на оборону
МВФ: повышение налогов в Британии ради расходов на оборону пагубно отразится на экономике
ЛОНДОН, 14 окт - ПРАЙМ. Стремление Великобритании увеличить оборонные расходы за счет повышения налогов приведет к искажению экономический ситуации в стране, сообщила газета Telegraph со ссылкой на директора департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Вальдеса.
"Повышение налогов для перевооружения в таких странах, как Британия, приведет только к искажению экономики", - пишет газета.
Как отмечается в статье, Вальдес призвал к срочному обсуждению мер по снижению государственных расходов и предостерег британские власти от взятия новых заимствований для финансирования обороны.
"Расходы на оборону будут постоянными. Поэтому, даже если вы миритесь с временным риском, связанным с заемными средствами, вы должны быть готовы в какой-то момент признать, что заемные средства не могут вечно финансировать эту часть расходов", - приводит слова Вальдеса издание.
Ранее газета Financial Times сообщала, что министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил, будучи главой МО.